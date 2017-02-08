Шестеро украинцев будут соревноваться на чемпионате мира по горнолыжному спорту

Заявка украинской сборной на престижном форуме насчитывает 6 спортсменов.

В соревнованиях среди девушек честь Украины защищают Татьяна Тикун и Ольга Кныш.

Из украинских горнолыжников в Швейцарии представлены Иван Ковбаснюк, Василий Теличук, Михаил Карпушин и Андрей Марийки.

Отмечается, что планетарное первенство продлится до 19 февраля.

Добавим, что наши спортсмены не выигрывали ни одной награды на чемпионатах мира за время независимой Украины.

Как сообщал УНН, биатлонистка Я.Бондар завоевала третью медаль на Универсиаде.