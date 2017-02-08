Шестеро українців змагатимуться на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту

Заявка української збірної на престижному форумі нараховує 6 спортсменів.

У змаганнях серед дівчат честь України захищають Тетяна Тікун та Ольга Книш.

Із українських гірськолижників в Швейцарії представлені Іван Ковбаснюк, Василь Теличук, Михайло Карпушин та Андрій Марійчин.

Відзначається, що планетарна першість триватиме до 19 лютого.

Додамо, що наші спортсмени не вигравали жодної нагороди на чемпіонатах світу за часи незалежної України.

Як повідомляв УНН, біатлоністка Я.Бондар виборола третю медаль на Універсіаді.