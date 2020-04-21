"Шахтер" боролся за подписание Буффона - Луческу

"Я могу подтвердить это. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема на позиции вратаря, поэтому мы подумали о кандидатуре Буффона. Мы ничего и никого не боялись, мы боролись наравне с крупными европейскими клубами . Я всегда уважал его, к сожалению, мы не смогли его приобрести. Он хотел продолжать следовать своей европейской мечте с "Ювентусом". И теперь, спустя семь лет, он все еще выступает. Думаю Буффон может играть до 45 лет", - отметил румынский специалист.

Буффон в 42 года успел выиграть 24 трофеев в составе "Ювентуса", "Пармы" и "ПСЖ", а также чемпионат мира-2006 в составе итальянской сборной.

Как сообщалось, Буффон и "Ювентус" согласовали продление контракта на новый сезон.