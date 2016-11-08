Мошенник за 2 млн долл. обещал повлиять на Н.Холодницкого для прекращения дела А.Онищенко - ГПУ

Как сообщил Ю.Луценко, департаментом ГПУ в сфере экономики, совместно с детективами НАБУ и СБУ разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах - 2 млн долл. за якобы влияние на руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкого.

"Целью мошенничества было прекращение уголовного преследования САП и НАБУ народного депутата Украины А. Онищенко, который находится в национальном розыске по подозрению в организации хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ", - написал Ю.Луценко.

По его словам, во время совместной спецоперации злоумышленник задержан при получении первой части "вознаграждения" в размере 1 млн. долл.

"За совершенное уголовное преступление "мошеннику" грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавил он.