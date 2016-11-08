Шахрай за 2 млн дол. обіцяв повпливати на Н.Холодницького задля закриття справи О.Онищенка - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральна прокуратура спільно з детективами НАБУ і СБУ викрила шахрая, який за 2 млн дол. обіцв вплинути на керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури Назара Холодницького задля закриття справи щодо народного депутата Олександра Онищенка. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як повідомив Ю.Луценко, департаментом ГПУ у сфері економіки, спільно з детективами НАБУ та СБУ викрито громадянина України у шахрайстві в особливо великих розмірах — 2 млн дол. за нібито вплив на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Н.Холодницького.
“Метою шахрайства було припинення кримінального переслідування САП та НАБУ народного депутата України О. Онищенка, який перебуває у національному розшуку за підозрою в організації розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, — написав Ю.Луценко.
За його словами, під час спільної спецоперації зловмисника затримано при отриманні першої частини “винагороди” у розмірі 1 млн. дол.
“За скоєне кримінальне правопорушення „шахраю“ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна”, — додав він.
Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.
О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.