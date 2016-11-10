Серию мультсериала South Park переделали под победу Д.Трампа

Сообщается, что в заранее подготовленном эпизоде ​​президентом должна была быть Хиллари Клинтон.

За сообщение портала Variety, серия жестко высмеивает результаты выборов. В частности, отец одного из главных героев говорит: "Мы узнали, что в США женщина может стать тем, кем захочет, кроме президента".

Сериал South Park всегда прибегал до острой сатиры на политические темы.

Напомним, Д.Трамп начал формирование своей команды .

Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.