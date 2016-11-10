Серию мультсериала South Park переделали под победу Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Авторы американского сатирического мультсериала South Park переписали новую серию через победу Дональда Трампа на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сообщается, что в заранее подготовленном эпизоде президентом должна была быть Хиллари Клинтон.
За сообщение портала Variety, серия жестко высмеивает результаты выборов. В частности, отец одного из главных героев говорит: "Мы узнали, что в США женщина может стать тем, кем захочет, кроме президента".
Сериал South Park всегда прибегал до острой сатиры на политические темы.
Напомним, Д.Трамп начал формирование своей команды .
Как сообщал УНН, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.