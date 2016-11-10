Серію мультсеріалу South Park переробили під перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Автори американського сатиричного мультсеріалу South Park переписали нову серію через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що у заздалегідь підготовленому епізоді президентом мала бути Хілларі Клінтон.
За повідомлення порталу Variety, серія жорстко висміює результати виборів. Зокрема, батько одного з головних героїв говорить: "ми дізналися, що у США жінка може стати тим, ким захоче, крім президента".
Серіал South Park завжди вдавався до гострої сатири на політичні теми.
Нагадаємо, Д.Трамп розпочав формування своєї команди.
Як повідомляв УНН, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.