Среди новостроек Киева преобладает комфорт-класс
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Среди предложений на первичном рынке недвижимости столицы преобладают новостройки комфорт-класса. Об этом свидетельствует аналитика специализированного портала Столичная недвижимость, сообщает УНН.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 42% та бизнес-класса – 28%. Доля новостроек эконом-класса – 22%, премиум-класса – 8% от общего количества.
В сентябре большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском – 19%, Печерском и Шевченковском – по 14%, Дарницком и Соломенском районах – по 12%. Меньшее количество новостроек в Деснянском – 7%, Днепровском, Святошинском и Подольском – по 6%, в Оболонском – 4%.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".