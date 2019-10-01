Серед новобудов Києва переважає комфорт-клас
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Серед пропозицій на первинному ринку нерухомості столиці переважають новобудови комфорт-класу. Про це свідчить аналітика спеціалізованого порталу Столична нерухомість, повідомляє УНН.
У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу - 42% та бізнес-класу - 28%. Частка новобудов економ-класу - 22%, преміум-класу - 8% від загальної кількості.
У вересні більшу кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському - 19%, Печерському та Шевченківському - по 14%, Дарницькому та Солом'янському районах - по 12%. Менша кількість новобудов в Деснянському - 7%, Дніпровському, Святошинському та Подільському - по 6%, в Оболонському - 4%.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що зараз на стадії будівництва знаходяться 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, в цьому році планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковий програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. м. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів - 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", - зазначив глава правління - президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" і "Медовий-2".