Среди боевиков "ДНР" зафиксировали вспышку заболеваемости туляремией - "Информационное сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Зафиксирована вспышка заболеваемости туляремией среди боевиков "1-го АК ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболеваемости туляремией", - говорится в сообщении.
Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных и летальные случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается.
Туляремия - зооантропонозная инфекция передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.
Напомним, в период с 2-8 января в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один боевик, еще девять получили ранения.