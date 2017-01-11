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Среди боевиков "ДНР" зафиксировали вспышку заболеваемости туляремией - "Информационное сопротивление"

Среди боевиков "ДНР" зафиксировали вспышку заболеваемости туляремией - "Информационное сопротивление"

Киев • УНН

 • 13960 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Зафиксирована вспышка заболеваемости туляремией среди боевиков "1-го АК ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Среди боевиков подразделений "1-го АК ДНР", которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболеваемости туляремией", - говорится в сообщении.

Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского (ЦГКБ №1), где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных и летальные случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается.

Туляремия - зооантропонозная инфекция передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.

Напомним, в период с 2-8 января в результате боевых действий в зоне проведения АТО погиб один боевик, еще девять получили ранения.

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