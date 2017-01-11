Серед бойовиків "ДНР" зафіксували спалах захворюваності на туляремію - "Інформаційний спротив"

“Серед бойовиків підрозділів „1-го АК ДНР“, які перебувають на позиціях в Новоазовському районі Донецької області, зафіксовано спалах захворюваності на туляремію”, — йдеться у повідомленні.

Хворих доставляють в Донецьк, в інфекційне відділення лікарні ім.Вишневского (ЦМКЛ №1), де розміщують в окремих боксах. Інформація про кількість інфікованих осіб і летальні випадки засекречена, в медичній документації діагноз не вказується.

Туляремія − зооантропонозная інфекція, передається людині при контакті з тваринами, а також через воду або заражені продукти.

Нагадаємо, у період з 2-8 січня внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один бойовик, ще дев’ять отримали поранення.