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Сенцов дал показания миссии ООН о своем аресте и заключения в России

Киев • УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов встретился с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и предоставил информацию о своем содержание в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба миссии на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сенцов дал показания миссии ООН о своем аресте и заключения в России

"Олег Сенцов пришел к нам в офис сегодня. Мы говорили о его содержании под стражей и заключении в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важным встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушения прав человека в его деле", - говорится в сообщении.

В миссии ООН также добавили, что информация, полученная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, в миссии намерены поговорить со всеми, кто вернулся в Украину в рамках масштабного обмена в начале сентября.

Напомним, освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов, комментируя одобрение Украиной формулы Штайнмайера, заявил, что интересы Украины еще не сдали.

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