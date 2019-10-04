Сенцов про формулу Штайнмайєра: інтересів України ще ніхто не здав
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов, коментуючи схвалення Україною формули Штайнмайєра, заявив, що інтересів України ще не здали, а якщо це станеться, то він сам потягне покришки на Банкову. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Всі навперебій коментують підписання формули Штайнмайєра. У Раді Європи мене теж просили висловити свою думку щодо цього, тому можу тут лише її повторити. Переговори краще за війну. Нічого страшного поки не відбулося. Ніхто інтересів України ще не здав", - написав Сенцов.
Він також заявив, що якщо це станеться, то "я сам потягну покришки під Банкову".
"Так, Путін разом із європейцями будуть намагатися примусити Зеленського до світу на їхніх умовах. Подивимося, що буде далі", - резюмував Сенцов.
Нагадаємо, 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі Мартіна Сайдік, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані в Києві.
Водночас, Зеленський заявив, що Україна не підписувала з "ЛНР" і "ДНР" ніяких угод і що формулаШтайнмайєра не передбачає визнання анексії Криму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Формула Штайнмайєра: Зеленський докладно пояснив, з чим Україна погодилася в Мінську