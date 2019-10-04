Сенцов про формулу Штайнмайєра: інтересів України ще ніхто не здав

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов, коментуючи схвалення Україною формули Штайнмайєра, заявив, що інтересів України ще не здали, а якщо це станеться, то він сам потягне покришки на Банкову. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.