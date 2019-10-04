Сенцов о формуле Штайнмайера: интересов Украины еще никто не сдал

КИЕВ. 4 октября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов, комментируя одобрение Украиной формулы Штайнмайера, заявил, что интересов Украины еще не сдали, а если это произойдет, то он сам потащит покрышки на Банковую. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.