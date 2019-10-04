Сенцов о формуле Штайнмайера: интересов Украины еще никто не сдал
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов, комментируя одобрение Украиной формулы Штайнмайера, заявил, что интересов Украины еще не сдали, а если это произойдет, то он сам потащит покрышки на Банковую. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Все наперебой комментируют подписание формулы Штайнмайера. В Совете Европы меня тоже просили высказать свое мнение по этому поводу, поэтому могу здесь лишь его повторить. Переговоры лучше войны. Ничего страшного пока не произошло. Никто интересов Украины еще не сдал", - написал Сенцов.
Он также заявил, что если это произойдет, то "я сам потащу покрышки под Банковую".
"Да, Путин вместе с европейцами будут пытаться принудить Зеленского к миру на их условиях. Посмотрим, что будет дальше", - резюмировал Сенцов.
Напомним, 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.
После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.
В то же время, Зеленський заявил, что Украина не подписывала с "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений и что формула Штайнмайера не предусматривает признание аннексии Крыма.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Формула Штайнмайера: Зеленский подробно объяснил, с чем Украина согласилась в Минске