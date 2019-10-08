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Сенцов дав свідчення місії ООН про свій арешт та ув’язнення в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Визволений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов зустрівся із представниками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та надав інформацію про своє утримання в російському ув'язненні.
Про це повідомляє пресслужба Місії на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Сенцов дав свідчення місії ООН про свій арешт та ув’язнення в Росії

"Олег Сенцов прийшов до нас в офіс сьогодні. Ми говорили про його тримання під вартою та ув’язнення в Криму та Російській Федерації. Протягом цих років, ми підтримували зв'язок із адвокатом Сенцова та аналізували судові рішення в його справі. Для нас було вкрай важливим зустрітися із Олегом особисто, аби задокументувати порушення прав людини в його справі", - йдеться у повідомленні.

В Місії ООН також додали, що інформація, отримана під час інтерв’ю, буде використана для аналізу ситуації з правами людини в Криму, підготовки публічних доповідей та адвокації для притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у Місії мають намір поговорити з усіма, хто повернувся в Україну в рамках масштабного обміну на початку вересня.

Нагадаємо, звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов, коментуючи схвалення Україною формули Штайнмайєра, заявив, що інтересів України ще не здали.

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