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Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 06:40  •  8653 просмотра

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Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля

В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Голосование было 49 за и 51 против, в результате чего финансирование в 110,5 миллиарда долларов не набрало 60 голосов, необходимых в Сенате из 100 законодателей, чтобы проложить путь к началу дебатов, что ставит под угрозу стремление президента США Джо Байдена предоставить новую помощь до конца 2023 года, указывает издание.

Голосование проходило по партийной линии: каждый республиканец в Сенате проголосовал против, а также сенатор Берни Сандерс.

Законопроект предоставляет около 50 миллиардов долларов новой помощи в области безопасности для Украины, а также деньги на гуманитарную и экономическую помощь Украине, плюс 14 миллиардов долларов для Израиля, который борется с ХАМАС в секторе Газа.

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, демократ, также проголосовал "против", чтобы он мог снова провести это мероприятие в будущем. 

Республиканцы заявили, что очень важно выступить за ужесточение иммиграционной политики и контроль над южной границей.

Даже если законопроект будет принят Сенатом, его все равно необходимо будет одобрить в контролируемой республиканцами Палате представителей, где десятки республиканцев проголосовали против помощи Украине, включая спикера Майка Джонсона, отмечает издание.

Дополнение

В законопроект о чрезвычайных расходах включено 20 миллиардов долларов на безопасность границ США.

Шумер заявил во вторник, что попытается выйти из тупика, предложив республиканцам возможность внести в законодательство поправку о пограничной политике.

К вечеру среды о такой поправке не было объявлено.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Сенат США заблокував законопроект про допомогу Україні
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