Семикратный чемпион "Формулы-1" заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 и пропустит Гран-при Сахиру в Бахрейне на этих выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организаторов турнира.
"Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахиру на этих выходных в Бахрейне после положительного теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, квалификация Гран-при Бахрейна - 15-го этапа чемпионата мира "Формулы-1" - завершилась именно победой британского гонщика Mercedes. На автодроме "Сахир" Хэмилтон завоевал десятый "поул" в сезоне и 98-й в карьере.
Как сообщалось ранее в УНН, британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона "Формулы-1".
BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid -19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ- Formula 1 (@ F1) December 1, 2020