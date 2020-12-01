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Семикратный чемпион "Формулы-1" заболел COVID-19

Семикратный чемпион "Формулы-1" заболел COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19 и пропустит Гран-при Сахиру в Бахрейне на этих выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на организаторов турнира.

"Льюис Хэмилтон пропустит Гран-при Сахиру на этих выходных в Бахрейне после положительного теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, квалификация Гран-при Бахрейна - 15-го этапа чемпионата мира "Формулы-1" - завершилась именно победой британского гонщика Mercedes. На автодроме "Сахир" Хэмилтон завоевал десятый "поул" в сезоне и 98-й в карьере.

Как сообщалось ранее в УНН, британец Хэмилтон завоевал звание семикратного чемпиона "Формулы-1".

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid -19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

- Formula 1 (@ F1) December 1, 2020

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