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Семикратний чемпіон "Формули-1" захворів на COVID-19

Київ • УНН

 • 9866 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Хемілтон отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 та пропустить Гран-прі Сахіру у Бахрейні на цих вихідних. Про це УНН повідомляє із посиланням на організаторів турніру.

"Льюїс Хемілтон пропустить Гран-прі Сахіру на цих вихідних у Бахрейні після позитивного тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кваліфікація Гран-прі Бахрейну — 15-го етапу чемпіонату світу "Формули-1" — завершилася саме перемогою британського гонщика Mercedes. На автодромі "Сахір" Хемілтон завоював десятий "поул" у сезоні і 98-й у кар’єрі.

Як повідомлялося раніше в УНН, британець Хемілтон виборов звання семиразового чемпіона "Формули-1".

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

— Formula 1 (@F1) December 1, 2020

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