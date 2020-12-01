Семикратний чемпіон "Формули-1" захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Семиразовий чемпіон "Формули-1" Льюїс Хемілтон отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 та пропустить Гран-прі Сахіру у Бахрейні на цих вихідних. Про це УНН повідомляє із посиланням на організаторів турніру.
"Льюїс Хемілтон пропустить Гран-прі Сахіру на цих вихідних у Бахрейні після позитивного тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кваліфікація Гран-прі Бахрейну — 15-го етапу чемпіонату світу "Формули-1" — завершилася саме перемогою британського гонщика Mercedes. На автодромі "Сахір" Хемілтон завоював десятий "поул" у сезоні і 98-й у кар’єрі.
Як повідомлялося раніше в УНН, британець Хемілтон виборов звання семиразового чемпіона "Формули-1".
BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ— Formula 1 (@F1) December 1, 2020