Семикратний чемпіон "Формули-1" захворів на COVID-19

"Льюїс Хемілтон пропустить Гран-прі Сахіру на цих вихідних у Бахрейні після позитивного тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кваліфікація Гран-прі Бахрейну — 15-го етапу чемпіонату світу "Формули-1" — завершилася саме перемогою британського гонщика Mercedes. На автодромі "Сахір" Хемілтон завоював десятий "поул" у сезоні і 98-й у кар’єрі.

Як повідомлялося раніше в УНН, британець Хемілтон виборов звання семиразового чемпіона "Формули-1".

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ

— Formula 1 (@F1) December 1, 2020