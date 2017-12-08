Биатлонистка Семеренко в шаге от медали финишировала в спринте в Хохфильцене
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря УНН. В Австрии (Хохфильцен) завершилась вторая гонка первого соревновательного дня в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону - женский спринт, передает корреспондент УНН.
Из-за нестабильной погоды в Хохфильцене в большинстве спортсменок произошел завал на стрельбище. Лишь менее 10 биатлонисток справились с погодными условиями и закрыли все 10 мишеней, в число которых попала и наша Вита Семеренко. Украинке не хватило 4,3 секунды до бронзовой медали, которую получила итальянка Вирер.
В топ-20 попала также сестра Виты Валентина Семеренко (1) - 17-и Юлия Джима (2) - 20-я. Позиция Анастасии Меркушино 24-(1), Ирина Варвинец 31-я (1), а Елена Пидгрушная 63-я (4).
Отметим триумфальное выступление белоруски Дарьи Домрачевой (0) 22:40,2 мин, а также серебряную награду словачки Анастасии Кузьминой (1) +22,1 с.
Добавим также, завтра в рамках второго этапа КМ состоятся две гонки преследования.
Как сообщал УНН, украинский биатлонист попал в топ-15 спринта на этапе Кубка мира.