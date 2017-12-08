Біатлоністка Семеренко за крок до медалі фінішувала у спринті в Хохфільцені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня УНН. В Австрії (Хохфільцен) завершилася друга гонка першого змагального дня в рамках другого етапу Кубка світу з біатлону – жіночий спринт, передає кореспондент УНН.
Через нестабільну погоду в Хохфільцені у більшості спортсменок стався завал на стрільбищі. Лише менше 10 біатлоністок впоралися із погодними умовами і закрили усі 10 мішеней, до числа яких потрапила й наша Віта Семеренко. Українці не вистачило 4,3 секунди до бронзової медалі, яку отримала італійка Доротея Вірер.
До топ-20 потрапила також сестра Віти Валентина Семеренко (1) – 17-та і Юлія Джима (2) – 20-та. Позиція Анастасії Меркушиною 24-та (1), Ірина Варвинець 31-ша (1), а Олена Підгрушна 63-тя (4).
Відзначимо тріумфальний виступ білоруски Дар'ї Домрачової (0) 22:40,2 хв, а також срібну нагороду словачки Анастасії Кузьміної (1) +22,1 с.
Додамо також, завтра в рамках другого етапу КС відбудуться дві гонки переслідування.
Як повідомляв УНН, український біатлоніст потрапив до топ-15 спринту на етапі Кубку світу.