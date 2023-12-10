Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине
Киев • УНН
Международный день прав человека знаменует принятие Всеобщей декларации прав человека; Украина имеет неоднозначную ситуацию с правами человека: они признаны на конституционном уровне, но многочисленные дела рассматриваются в Европейском суде.
Сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день прав человека. Именно в этот день в 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, пишет УНН.
История становления прав человека
Концепция прав человека появилась еще во времена Древней Греции и относилась к естественному праву, которое развили философы эпохи Просвещения.
Ключевыми документами, которые заложили основы современного понимания прав человека стали Билль о правах, принятый английским парламентом в 1689 году, Декларация независимости США 1776 года и Декларация прав человека и гражданина, которая стала результатом Великой французской революции 1789 года.
Права человека в Украине
Правам человека и гражданина Украины, а также обязанностям в Конституции нашей страны посвящен отдельный раздел.
Ситуация с правами человека в Украине является достаточно противоречивой. С одной стороны, после принятия Конституции западные эксперты отмечали, что она является одной из самых демократичных в мире именно из-за гарантий государства обеспечивать широкий спектр прав человека.
С другой - Украина занимает второе место среди стран-членов Совета Европы по количеству исков в Европейский суд по правам человека. Это означает, что украинцы не могут защитить свои права в национальных судах всех инстанций.
В Украине есть должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Во время военного положения некоторые права человека в Украине ограничены. В частности, право на свободное передвижение, на проведение митингов и собраний, некоторые права в сфере трудового и избирательного законодательства и т.д.
Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине
Международный день прав человека знаменует принятие Всеобщей декларации прав человека; Украина имеет неоднозначную ситуацию с правами человека: они признаны на конституционном уровне, но многочисленные дела рассматриваются в Европейском суде.
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китайская ракета-носитель Long March-2D успешно запустила спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-39 с космодрома Сичан.
Хезболла угрожает эскалацией атак на американские базы на Ближнем Востоке
Хезболла обещает усилить атаки на американские базы на Ближнем Востоке, при этом США предупреждают о праве на ответ. Группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы.
10 декабря: День Нобеля, День благотворительности в Украине
10 декабря вспоминают Альфреда Нобеля, изобретателя динамита и основателя Нобелевской премии, которая присуждается с 1901 года в различных областях, в том числе с 1969 года в области экономики. В этот день также отмечаются такие международные события, как День благотворительности в Украине и День защиты прав животных.
Вооруженная стычка в Мехико привела к гибели 11 человек после спора за землю
Стычка в Мехико между вооруженными преступниками и жителями города из-за платежных споров привела к гибели 11 человек, в том числе 8 предполагаемых преступников.
Венесуэла и Гайана проведут переговоры 14 декабря из-за территориального спора
Президент Венесуэлы Мадуро и президент Гайаны Али намерены обсудить свой территориальный спор 14 декабря. Диалоги происходят на фоне усиления напряженности вокруг богатого ресурсами региона Эсекибо.
Австрия стала самой счастливой страной ЕС с показателем удовлетворенности жизнью 7,9/10
Австрия возглавляет индекс "качества жизни" в ЕС с показателем 7,9/10, тогда как Болгария имеет самый низкий показатель - 5,6, тогда как средний показатель по ЕС составляет 7,1. На удовлетворенность жизнью влияют и другие факторы, кроме дохода, такие как образование и семья.
Мощный торнадо в штате Теннесси убил шесть человек, в том числе ребенка
Торнадо в штате Теннесси вызвал по меньшей мере шесть смертей, включая ребенка, и 23 ранения; более 80 000 человек остались без электричества.
Укрзализныця назначила ежедневный поезд Интерсити, который соединит Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь
Новый маршрут Интерсити будет соединять Киев, Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Поезд будет курсировать ежедневно.
Руководитель отдела дизайна iPhone и AppleWatch Тан Тан уйдет в отставку в феврале - Bloomberg
Тан Тан, руководитель, ответственный за дизайн iPhone и AppleWatch, покинет Apple в феврале. Его обязанности будут перераспределены между другими руководителями команд.