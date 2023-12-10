Сегодня Международный день прав человека: ситуация с правами человека в Украине

Сегодня, 10 декабря, отмечается Международный день прав человека. Именно в этот день в 1948 году Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека, пишет УНН.

История становления прав человека

Концепция прав человека появилась еще во времена Древней Греции и относилась к естественному праву, которое развили философы эпохи Просвещения.

Ключевыми документами, которые заложили основы современного понимания прав человека стали Билль о правах, принятый английским парламентом в 1689 году, Декларация независимости США 1776 года и Декларация прав человека и гражданина, которая стала результатом Великой французской революции 1789 года.

Права человека в Украине

Правам человека и гражданина Украины, а также обязанностям в Конституции нашей страны посвящен отдельный раздел.

Ситуация с правами человека в Украине является достаточно противоречивой. С одной стороны, после принятия Конституции западные эксперты отмечали, что она является одной из самых демократичных в мире именно из-за гарантий государства обеспечивать широкий спектр прав человека.

С другой - Украина занимает второе место среди стран-членов Совета Европы по количеству исков в Европейский суд по правам человека. Это означает, что украинцы не могут защитить свои права в национальных судах всех инстанций.

В Украине есть должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Во время военного положения некоторые права человека в Украине ограничены. В частности, право на свободное передвижение, на проведение митингов и собраний, некоторые права в сфере трудового и избирательного законодательства и т.д.