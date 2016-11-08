Ежедневно около 3500 жителей Южного Судана просят убежища в соседних странах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Ежедневно примерно 3500 жителей Южного Судана просят убежища в соседних странах. 90% из них - женщины и дети, передает УНН со ссылкой на пресс - центр ООН.
"В офисе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщают, что жители Южного Судана в основном ищут укрытия в Демократической Республике Конго (ДРК), Эфиопии, Судане и Уганде", - отмечает источник.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила об угрозе голода в Южном Судане. По словам пресс-секретаря ВПП Беттины Люшер, в семи из десяти провинций Южного Судана ситуация с продовольственной безопасностью превышает аварийный уровень.
"Сегодня мы направили в город Ей гуманитарную колонну, состоящую из 38 грузовых автомобилей с продовольствием, которого должно хватить на месяц. Колонна доставит также воду и предметы санитарии, предоставленные Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), а также стройматериалы, подготовленные для отправки Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев ", - сказала Б. Люшер.
Сообщается также, что беженцы из Южного Судана, рассказывают о бесчинствах вооруженных групп, убийствах и пытках тех, кого подозревают в поддержке групп оппозиции, о поджогах целых сел, сексуальном надругательстве над женщинами и детьми и о вербовке детей в солдаты.
Напомним, ухудшение ситуации с безопасностью в Судане в июле 2016 заставило 200 тыс. человек покинуть свои дома и искать убежища в других странах. В целом на сегодняшний день более одного млн жителей Южного Судана стали беженцами в других странах. Еще 1,6 млн - внутренне перемещенные лица.