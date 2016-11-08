Щодня близько 3500 жителів Південного Судану просять притулку в сусідніх країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Щодня приблизно 3500 жителів Південного Судану просять притулку в сусідніх країнах. 90% з них — жінки і діти, передає УНН з посиланням на прес — центр ООН.
“В офісі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) повідомляють, що жителі Південного Судану в основному шукають укриття в Демократичній Республіці Конго (ДРК), Ефіопії, Судані та Уганді,” — зазначає джерело.
Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) попередила про загрозу голоду в Південному Судані. За словами прес-секретаря ВПП Беттіни Люшер, в семи з десяти провінцій Південного Судану ситуація з продовольчою безпекою перевищує аварійний рівень.
“Сьогодні ми направили в місто Їй гуманітарну колону, що складається з 38 вантажних автомобілів з продовольством, якого повинно вистачити на місяць. Колона доставить також воду і предмети санітарії, надані Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), а також будматеріали, підготовлені для відправки Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців,” — сказала Б. Люшер.
Повідомляється також, що біженці з Південного Судану, розповідають про безчинства озброєних груп, вбивства і тортури тих, кого підозрюють у підтримці груп опозиції, про підпали цілих сіл, сексуальну наругу над жінками та дітьми і про вербування дітей у солдати.
Нагадаємо, погіршення ситуації з безпекою в Судані у липні 2016 року змусило 200 тис. осіб покинути свої будинки і шукати притулку в сусідніх країнах. В цілому на сьогоднішній день більше одного млн жителів Південного Судану стали біженцями в інших країнах. Ще 1,6 млн — внутрішньо переміщені особи.