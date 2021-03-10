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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58663 просмотра

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Чтобы "сбежать" от вопроса: премьер Таиланда опрыснул журналистов антисептиком

Чтобы "сбежать" от вопроса: премьер Таиланда опрыснул журналистов антисептиком

Киев  •  УНН

 • 15695 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. На недавней пресс-конференции премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча опрыснул репортеров дезинфицирующим средством. Таким образом политик пытался "сбежать" от вопроса прессы. Об этом сообщает BBC, детали читайте в новостях УНН.

Детали

Прают Чан Оча, премьер-министр Таиланда, на пресс-конференции удивил журналистов своими действиями. Вместо того, чтобы дать ответ на вопрос репортера, политик решил опрыскать журналистов антисептиком.

Когда Праюта Чан Оча спросили о потенциальных кандидатах на вакантные должности в Кабинете министров, мужчина выбрал необычный способ отклонить такой вопрос.

Цитата:

"Есть что-то еще спросить? Не знаю, я этого не видел. Разве это не то, что премьер-министру следует знать первым?", - ответил политик.

После этих слов Прают взял дезинфицирующее средство и начал "распылять" его на журналистов, прикрывая свое лицо маской. Впоследствии он вышел из зала.

Известно, что это не первая попытка премьер-министра отойти от вопросов, которые ему не нравятся. В 2018 году он поставил у микрофона перед аудиторией своего "картонного двойника", который должен разговаривать с прессой вместо Праюта Чан Оча.

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