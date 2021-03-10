Щоб "втекти" від питання: прем’єр Таїланду обприскав журналістів антисептиком
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На нещодавній пресконференції прем’єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча обприскав репортерів дезінфікуючим засобом. Таким чином політик намагався "втекти" від питання преси. Про це повідомляє BBC, деталі читайте в новинах УНН.
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Прают Чан-Оча, прем’єр-міністр Таїланду, на пресконференції здивував журналістів своїми діями. Замість того, аби дати відповідь на питання репортера, політик вирішив обприскати журналістів антисептиком.
Коли Праюта Чан-Оча запитали про потенційних кандидатів на вакантні посади в Кабінеті міністрів, чоловік обрав незвичний спосіб відхилити таке питання.
Цитата:
"Чи є щось ще запитати? Не знаю, я цього не бачив. Хіба це не те, що прем'єр-міністру слід знати першим?", - відповів політик.
Після цих слів Прают взяв дезінфікуючий засіб і почав "розпилювати" його на журналістів, прикриваючи своє обличчя маскою. Згодом він вийшов із зали.
Відомо, що це не перша спроба прем'єр-міністра відійти від запитань, які йому не подобаються. У 2018 році він поставив біля мікрофону перед аудиторією свого "картонного двійника", який мав розмовляти з пресою замість Праюта Чан-Оча.