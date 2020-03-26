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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101062 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 100442 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108056 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95148 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103999 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131260 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтоб не скучать дома: 10 фильмов и сериалов на карантин

Чтоб не скучать дома: 10 фильмов и сериалов на карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В связи с тем, что Кабмин продлил карантин еще на месяц, мы сейчас остаемся дома, покидая его лишь по необходимости. К тому же, кинотеатры, рестораны и спортклубы закрыты. Для тех, кто в это непростое время скучает дома, УНН собрал подборку из 5 фильмов и 5 сериалов на любой вкус, которые скрасят будни на карантине.

Фильмы

“Ford против Ferrari”

Отличная лента, самая новая в данной подборке. Фильму не хватило совсем немного до “Оскара”, но там его обогнали не менее шикарные “Паразиты”, кстати тоже обязательные к просмотру.

В главных ролях Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон, а сюжет, как можно понять из названия, об автомобильных гонках, правда в XX веке. Фильм получил 8.10 на IMDB и 98% от зрителей на Rotten Tomatoes.

“Отель “Гранд Будапешт”

Очень добрая и уютная комедия со специфическим юмором от режиссёра Уэса Андерсона, снятая в свойственной ему манере — все декорации и персонажи выглядят кукольными, а некоторые ситуации доведены до абсурда.

Фильм рассказывает о приключениях консьержа Густава и портье по имени Зеро. Лента имеет 8.10 на IMDB и 86% от зрителей на Rotten Tomatoes.

“Заражение”

В свете событий с коронавирусом в мире, фильм набрал бешеную популярность во всем мире. Причиной этого стало отчасти то, что события в “Заражении” напоминают происходящее в мире сейчас, хотя и, конечно, с преувеличением. По сюжету, после поездки в Китай от неизвестной болезни погибает жена главного героя. Вскоре выясняется, что вирус этот не известен экспертам вирусологии и перескочил от животного к человеку. Кстати вышла картина аж в 2011 году, в связи с чем сегодня многие называют её пророческой.

Но, несмотря на то, что многое в картине действительно напоминает ситуацию с коронавирусом, вирус, придуманный сценаристом, в разы опаснее. Тем, кто излишне переживает, к просмотру не рекомендуется. Оценки на IMDB 6.70 и 63% от зрителей на Rotten Tomatoes.

“Луна 2112”

Никаких больше вирусов — сюжет “Луны” рассказывает о работнике станции, расположенной на спутнике Земли, который вот-вот должен был отправится домой, но что-то пощло не так. У ленты интересная и необычная задумка, а на главной роли — неподражаемый Сэм Рокуэлл.

У фильма залуженные 7.90 на IMDB, 89% от зрителей на Rotten Tomatoes.

“Поезд в Пусан”

Южнокорейский фильм о взаимоотношениях маленькой девочки с отцом, а так же о человечности и, конечно, классических зомби. Очень динамичное кино, смотрится на одном дыхании и может стать сюрпризом для тех, кто устал от “Ходячих Мертвецов”.

У ленты 7.50 на IMDB и 88% от зрителей на томатах.

Сериалы

“Чернобыль”

У тех кто откладывал просмотр этой драмы от HBO появился таки шанс посмотреть сериал целиком и составить своё мнение. Действие в нем разворачивается вокруг трагедии на Чернобыльской АЭС, масштабнейшей техногенной катастрофы, которая потрясла весь мир.

У сериала есть и критики, но большинству зрителей он всё же понравился, о чем свидетельствуют оценки на 9.40 IMDB, 98% от зрителей на Rotten Tomatoes.

“Половое воспитание”

Легкий и поучительный сериал от Netflix 2019 года о школьнике Отисе, живущим с мамой секс-терапевтом и решившим открыть собственную практику для сверстников.

У сериала хорошие оценки в 8.30 на IMDB и 94% от критиков на Rotten Tomatoes, а также вышло уже несколько сезонов.

“Братья по оружию”

Ещё один мини-сериал от HBO в подборке, для тех кто любит тематику Второй мировой войны, в особенности для поклонников фильма “Спасти рядового Райана”. В числе режиссёров фильма значится Том Хэнкс, а актёрский состав полон нынешних звёзд Голливуда, таких как Майкл Фассбенднр, Джеймс МакЭвой, Том Харди и многих других. Сюжет разворачивается вокруг боевого пути роты Easy 2-го бальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря и до конца войны.

У сериала 9.50 на IMDB и 98% от зрителей на томатах.

“12 обезьян”

Для любителей сериалов об эпидемиях, вымирании человечества, путешествии во времени, а также для тех, кто любит фильм 95-го года с Брюсом Уиллисом, но устал пересматривать его раз за разом. У сериала почти аналогичная с фильмом завязка, но также и множество отличий. А ещё он очень быстро затягивает. У сериала в наличии 4 сезона и не плохие оценки зрителей — 7.70 на IMDB и 90% на томатах.

Украинские Национальные Новости

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