Щоб не нудьгувати вдома: 10 фільмів і серіалів на карантин

Фільми

"Ford проти Ferrari"

Відмінна стрічка, найновіша в даній збірці. Фільму не вистачило зовсім трохи до "Оскара", але там його обігнали не менше шикарні "Паразити", до речі теж обов'язкові до перегляду.

У головних ролях Крістіан Бейл і Метт Деймон, а сюжет, як можна зрозуміти з назви, про автомобільні гонки, правда в XX столітті. Фільм отримав 8.10 на IMDB і 98% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Готель "Гранд Будапешт"

Дуже добра і затишна комедія зі специфічним гумором від режисера Уеса Андерсона, знята у властивій йому манері - всі декорації і персонажі виглядають ляльковими, а деякі ситуації доведені до абсурду.

Фільм розповідає про пригоди консьєржа Густава і портьє по імені Зеро. Стрічка має 8.10 на IMDB і 86% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Зараження"

У світлі подій з коронавірусом, фільм набрав шалену популярність у всьому світі. Причиною цього стало почасти те, що події в "Заражені" нагадують те, що відбувається в світі зараз, хоча і, звичайно, з перебільшенням. За сюжетом, після поїздки в Китай від невідомої хвороби гине дружина головного героя. Незабаром з'ясовується, що вірус цей невідомий експертам вірусології та перескочив від тварини до людини. До речі вийшла картина аж в 2011 році, в зв'язку з чим сьогодні багато хто називає її пророчою.

Але, не дивлячись на те, що багато в картині дійсно нагадує ситуацію з коронавірусів, вірус, придуманий сценаристом, в рази небезпечніший. Тим, хто надмірно переживає, до перегляду не рекомендується. Оцінки на IMDB 6.70 і 63% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Місяць 2112"

Жодних вірусів - сюжет "Місяця" розповідає про працівника станції, розташованої на супутнику Землі, який ось-ось повинен був відправиться додому, але щось пішло не так. У стрічки цікава і незвичайна задумка, а у головній ролі - неповторний Сем Рокуелл.

У фільму залужені 7.90 на IMDB, 89% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Поїзд в Пусан"

Південнокорейський фільм про взаємини маленької дівчинки з батьком, а так само про людяність і, звичайно, класичних зомбі. Дуже динамічне кіно, дивиться на одному диханні і може стати сюрпризом для тих, хто втомився від "Ходячих мерців".

У стрічки 7.50 на IMDB і 88% від глядачів на томатах.

Серіали

"Чорнобиль"

У тих хто відкладав перегляд цієї драми від HBO з'явився таки шанс подивитися серіал цілком і скласти свою думку. Дія в ньому розгортається навколо трагедії на Чорнобильській АЕС, масштабна техногенна катастрофа, яка потрясла весь світ.

У серіалу є і критики, але більшості глядачів він все ж сподобався, про що свідчать оцінки на 9.40 IMDB, 98% від глядачів на Rotten Tomatoes.

"Статеве виховання"

Легкий і повчальний серіал від Netflix 2019 року про школяра Отіса, який живе з мамою секс-терапевтом і вирішив відкрити власну практику для однолітків.

У серіалу хороші оцінки в 8.30 на IMDB і 94% від критиків на Rotten Tomatoes, а також вийшло вже кілька сезонів.

"Брати по зброї"

Ще один міні-серіал від HBO в добірці, для тих хто любить тематику Другої світової війни, особливо для шанувальників фільму "Врятувати рядового Райана". У числі режисерів фільму значиться Том Хенкс, а акторський склад сповнений нинішніми зірками Голлівуду, такими як Майкл Фассбенднр, Джеймс МакЕвой, Том Харді і багато інших. Сюжет розгортається навколо бойового шляху роти Easy 2-го Бальоне 506-го парашутно-десантного полку 101-ї повітряно-десантної дивізії США від тренувального табору і до кінця війни.

У серіалу 9.50 на IMDB і 98% від глядачів на томатах.

"12 мавп"

Для любителів серіалів про епідемії, вимирання людства, подорожі в часі, а також для тих, хто любить фільм 95-го року з Брюсом Віллісом, але втомився переглядати його раз по раз. У серіалу майже аналогічна з фільмом зав'язка, але також і безліч відмінностей. А ще він дуже швидко затягує. У серіалу в наявності 4 сезони і не погані оцінки глядачів - 7.70 на IMDB і 90% на томатах.