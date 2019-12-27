Что приготовила украинцам Белая металлическая Крыса: астропрогноз на 2020 год

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Грядущий 2020-й год будет удачен для ведения бизнеса и поиска новых деловых партнеров. УНН разбирался, что приготовила Белая металлическая Крыса для украинцев.

“Этот период будет хорош для бизнеса, договоров, поиска новых деловых партнеров”, — отметила доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко.

Месяц будет находиться в Рыбах, а в этот период особенно сильными становятся такие качества, как душевность, чувствительность, восприимчивость, милосердие, понимание, сочувствие, помощь и поддержка.

Соответственно, по словам астролога, в 2020 году стоит заниматься благотворительностью, творчеством и духовными практиками, изучать психологию, философию и научиться радоваться каждому дню.

“Новый 2020-й мы встречаем в коридоре затмений, в 7-й лунный день и с положением Луны в Рыбах. В этот год слова приобретают наивысшую силу и значимость — все сказанное может воплотиться в жизнь. Поэтому следите за своими мыслями и словами и, если сможете четко сформулировать задачи, сбудутся все ваши благие пожелания”, — добавила Осипенко.

Новый год все жители Земли встречают в коридоре затмений. 26 декабря 2019 года (в 7:18 по Киеву) состоится кольцеобразное солнечное затмение, а 10 января состоится полутеневое лунное затмение (21:21 по Киеву). В связи с этими космическими событиями к изменениям в течение года должны быть готовы люди, рожденные с 23 декабря по 13 января.

“В 2020 году состоится шесть затмений и это больше, чем обычно. Бояться затмений совсем не нужно. Это хорошее явление природы и очень полезное для периодической духовной работы над собой”, — отметила астролог.

По ее словам, в период солнечных затмений можно и нужно планировать свои дела на ближайшие полгода-год, что даст гарантию их полной реализации.

“Обращайте внимание на точное время солнечных затмений и в первый час после точной фазы составляйте свои долговременные бизнес-планы”, — посоветовала Осипенко.

Летом, в период с 5 июня по 5 июля, ожидается новый коридор из трех затмений, наиболее значимым и знаковым из которых будет солнечное затмение 21 июня, в день летнего солнцестояния.

“Нужно иметь в виду, что любой период затмений довольно сложный период для психологического состояния людей и, особенно тех, кто чувствителен к лунным ритмам. Если вы знаете об этом — не провоцируйте ссоры и конфликты и будьте хорошим помощником для своей семьи и близких вам людей”, — предупредила эксперт.

5 июня — полутеневое лунное затмение в 22:12 по Киеву. Оно даст возможность людям, рожденным с 3 по 9 июня и с 4 по 11 декабря, внести в свою жизнь необходимые изменения к лучшему.

21 июня в 9:41 по Киеву состоится кольцеобразное солнечное затмение, которое, при условии хорошей погоды, смогут наблюдать и жители Украины. Затмения попадают в 1-й градус Рака. Люди, рожденные с 18 по 24 июня, а также с 20 по 26 сентября, с 19 по 25 декабря и с 18 по 24 марта смогут в течение года значительно изменить свою жизнь в желаемом для них направлении.

30 апреля в 11:30 по Киеву состоится еще одно полутеневое лунное затмение, а 14 декабря в 18:13 по Киеву — полное солнечное затмение. Значительные изменения в течение 2021 года могут произойти у людей, родившихся с 12 по 18 декабря.

Собственно год Крысы начнется 25 января 2020 года.

“В этом году каждому человеку выпадет шанс улучшить свои материальные и жизненные условия. В год Крысы к деньгам нужно относиться бережно и построить весь 2020-й по принципу упорного труда и экономии. Нежелательно брать кредиты, потому что Крыса не любит давать взаймы, дорожит своими деньгами и не хочет с ними расставаться”, - отметила астролог.

По ее словам, в целом для 2020 характерно накопление богатств и благополучия, построенное на бережливости.

При этом она добавила, что весь год Белой Крысы будет благоприятным для реализации любых проектов по бизнесу.

“Вообще, в 2020 году на первый план выйдут деньги и финансы в целом и люди будут озадачены именно своим материальным благополучием. Ради финансовой стабильности многие станут работать еще усерднее и даже постараются обзавестись дополнительным местом заработка”, - добавила эксперт.

Людей, рожденных в разные периоды, в следующем году ожидают существенные изменения в жизни, вызванные кризисом или раскрытием творческого потенциала.

“Рекомендуем людям, рожденным с 22 апреля по 1 мая, позволить себе быть нестандартными и прогрессивными в своих решениях и делах. Уран поможет им освободиться от обстоятельств, которые сковывали, и сделать необходимые реформы в собственной жизни. Из-за своего напряженного влияния Уран может более жестко подтолкнуть к необходимым изменениям в жизни людей, рожденных с 22 по 31 января, с 25 июля по 3 августа и с 25 октября по 3 ноября. Это период важной реорганизации дел, интересов и сферы самореализации”, - отметила астролог.

По ее словам, Уран в своем гармоническом воздействии в этом году поможет изменить жизнь к лучшему людям, рожденным с 21 февраля по 1 марта, с 23 июня по 3 июля, с 25 августа по 3 сентября и с 24 декабря по 1 января. Это длительный значимый период, благоприятный для выявления и применения творческого потенциала и личных достоинств.

Нептун дает человеку уроки духовности, осознание которых способствует раскрытию новых духовных и творческих способностей. В 2020 году Нептун пройдет с 18-го в 21-й градус Рыб. Люди, рожденные с 7 по 10 марта, имеют возможность укрепить свою веру и справиться со своими сомнениями. Пробуждение интуитивных способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст хороший шанс для успешного ведения дел и начала новых предприятий.

Напряженное влияние Нептуна, как период идеализма, неопределенности и неудовлетворенности, подтолкнет к духовному росту людей, родившихся с 8 по 11 июня, с 10 по 13 сентября и с 9 по 12 декабря.

Гармоничное влияние Нептуна подарит возможности для творческого поиска, раскрытия талантов и способностей людям, рожденным с 7 по 10 января, с 8 по 11 мая, с 9 по 12 июля и с 9 по 13 ноября.

“Плутон — планета трансформации всего консервативного и отжившего на прогрессивное и развитое, пройдет в 2020 году с 23-го в 25-й градус Козерога. С твердостью и силой Плутон разрывает то, что больше не приносит пользы. Его энергия в этом году поможет людям, родившимся с 12 по 15 января, разрушить старые и застывшие формы и дать возможность рождению нового”, - добавила эксперт.

При этом она уточнила, что напряженное влияние Плутона может принести внешние и внутренние кризисы людям, рожденным с 12 по 15 апреля, с 14 по 17 июля и с 15 по 18 октября. Она посоветовала всем, кто родился в эти периоды, быть готовыми принять кризис как необходимый этап личных изменений и изменить свою жизнь.

Гармоничное влияние Плутона даст мощные силы для достижения поставленных целей людям, рожденным с 12 по 15 марта, с 13 по 16 мая, с 15 по 18 сентября и с 14 по 17 ноября.

Гороскоп от УНН для всех знаков зодиака

Овен

Для Овнов 2020-й может стать довольно успешным, если представители этого знака настроятся на перемены. Стоит тщательно подготовиться к году Крысы — освободить пространство для нового. Речь идет и о материальном — выбросить или отдать ненужные вещи, так и о нематериальном — провести ревизию отношений, контактов, приоритетов.

В течение года Овны могут встретить покровителей, меценатов, просто хороших людей, которые охотно помогут и подставят плечо.

Астрологи советуют Овнам в течение 2020 уделить внимание укреплению родственных связей, а также обустройству семейного очага и планированию на длительный период.

Кризисными могут стать июль, октябрь и декабрь. В эти месяцы Овнам стоит быть более осмотрительными при принятии важных решений.

Телец

К началу мая Тельцам советуют сосредоточиться на познании нового: непродолжительные путешествия, общение с людьми, получение навыков — все это позволит лучше познавать мир и себя.

В мае на первый план выйдут финансовые вопросы. Астрологи советуют Тельцам выбирать ту сферу, в которой они уже компетентны. И если представители этого знака будут проявлять настойчивость, а не лениться — их ждет успех.

Астрологи также советуют Тельцам учитывать свой эгоизм и не требовать слишком многого от других именно для себя. Стоит быть умереннее и спокойнее, не обижаться на тех, кто отказал или забыл об обещании. Тогда отношения с людьми станут гармоничнее и сделанное Тельцами добро вернется к ним.

Тельцам не стоит в 2020 году увлекаться экстримом.

Близнецы

Май должен стать переломным моментом для Близнецов — в этот период следует четко определиться с приоритетами на будущее, особенно в финансовом аспекте и рассчитаться со всеми долгами.

Астрологи вообще советуют представителям этого знака обращать внимание на свои финансы, пристально следить за расходами, но при этом не забывать баловать себя. Для душевного равновесия Близнецов важны приятные мелочи, но также важно не влезать в долги. Астрологи советуют не считать чужие расходы, доходы, даже простить тех, кто задолжал Близнецам, а сосредоточиться на своих финансах и расходах.

С мая Близнецы начнут пересматривать свои мировоззренческие принципы, произойдет формирования стержня, появится больше уверенности в себе и своих убеждениях. Мятежные представители этого знака могут отбросить много старых предпочтений и убеждений.

Во второй половине года возможны изменения в личной жизни, даже семейные Близнецы могут увлечься кем-то. Но астрологи советуют быть осторожными, ведь даже незначительная интрижка может привести к разводу. А вот одинокие Близнецы могут встретить свою половинку.

Также опасность разводов может ожидать тех Близнецов, которые растворились в своем партнере. Астрологи считают, что 2020-й поможет скорректировать представителям этого знака их кармический путь — то, что предусмотрено им судьбой на ближайшие несколько лет будет заложено именно в этом году.

Рак

В 2020 году Раки окончательно определятся со своими убеждениями и приоритетами, отбросив то, что было им навязано извне. Это поможет представителям этого знака найти свой путь. Сделать это стоит до мая. А начиная с этого месяца следует заняться душевным очищением: посещать сакральные места, молиться, возможно прибегнуть к другим духовным практикам, также следует пересмотреть отношения, разобраться с устаревшими образами.

В общем вторая половина года для Раков станет временем успешного самосовершенствования. Также это благоприятное время для начала собственного дела. Однако, делать это стоит только в случае стопроцентной готовности к такой самостоятельности. У многих Раков проснется интуиция, которая позволит не только найти выгодных партнеров для ведения бизнеса, но и даже вывести на чистую воду мошенников.

Астрологи советуют Ракам не тратиться на необдуманные безделушки. Но в случае, если представители этого знака зодиака, решат осуществить давно задуманное и для этого у них не будет хватать денег, то можно обратиться к надежному банку и получить кредит, но, все же, предварительно просчитав все риски.

Также Раков может ожидать неожиданная поездка на отдых, особенно в конце года, а поэтому стоит всегда иметь сбережения для оплаты “горячей” путевки.

Лев

Астрологи советуют Львам заниматься самосовершенствованием и меценатством, не тратить накопленные душевные силы на самовосхваление. Львам стоит поработать над выявлением своих недостатков и исправить их, даже если для этого придется открыться окружающим не с лучшей стороны.

В то же время Львам придется много работать и идти в ногу с прогрессом для того, чтобы быть востребованным и высокооплачиваемым специалистом.

На любовном фронте возможно возвращение к старым партнерам, но эти отношения вряд ли окажутся продолжительными.

Дева

В следующем году Девам будет везти на единомышленников, людей, с которыми легко общаться, вести совместный бизнес, обмениваться опытом, идеями. Астрологи советуют Девам обратить внимание на освоение современных технологий, что, в свою очередь, даст толчок к пересмотру и внутренних мировоззренческих “настроек” самых Дев. Такую внутреннюю ревизию следует завершить до мая, а с мая начнется деловая активность, что заложит фундамент на последующие годы. В первой половине года Девам стоит быть осторожными с собственными иллюзиями — следует прислушиваться не только к внутреннему “Я”, но и к близкому окружению.

Девам стоит сконцентрироваться на деловой сфере, бизнесе, а также попробовать реализовать себя в творческой плоскости. Быт стоит отодвинуть на второй план, ведь только так Девы смогут максимально отдаться работе и она отблагодарит их успехами и прибылью. Вероятно появятся дополнительные источники доходов. Начало года будет благоприятным для финансирования собственных проектов, а вот в марте, июле и ноябре стоит воздержаться от вложении собственных денег в развитие дела, особенно в бизнес “с нуля”.

Если же вдруг в Девам понадобятся дополнительные деньги, то стоит обратиться не в банк, а к старым друзьям или деловым партнерам — они охотно откликнутся и помогут. Так подобная ситуация может возникнуть только в начале весны. Год в целом обещает быть финансово благоприятным. Летом Девы скорее всего сделают большое приобретение.

Весы

Весам также следует сосредоточиться на работе — повысить свою профессиональную квалификацию. Это принесет свои плоды: карьерный рост, повысит ваш статус в обществе. Важно помнить о призвании - это позволит избежать проблем с работой во второй половине года. Представителям этого знака, которые работают на кого-то, попробовать реализовать собственные идеи — это может дать благоприятный исход, который заложит фундамент финансовой стабильности на годы.

Астрологи считают, что в этом году Весы могут встретить вторую половинку, которая охотно поможет им реализовать все, даже самые тайные, фантазии. Но сомнительно, что эти отношения будут продолжаться в последующие годы. Одна из причин этого может быть в том, что большую часть своего времени Весы будут уделять работе, которая будет приносить прибыль, особенно в середине года.

Ближе к концу года Весам стоит обратить больше внимания на отношения с близкими и родственниками, а иначе те могут отдалиться.

Астрологи не рекомендуют представителям этого знака играть в азартные игры, лотереи особенно в августе-сентябре.

Скорпион

Скорпионам стоит больше обращаться к своей интуиции, даже если она будет подсказывать не совсем рациональные решения. Представители этого знака, особенно в начале года, могут прибегнуть к философским размышлениям - поиску истины — и даже найти ее. Такие поиски помогут открыть перспективы, которые дадут свои плоды в будущем, особенно, если Скорпионы не будут лениться и проведут ревизию своего окружения, отсеяв людей, которые не приносят им пользы, прежде всего, в психологическом и духовном плане.

Астрологи советуют Скорпионам лелеять в себе высокую духовность и не стесняться прививать и окружающим склонность к меценатству, благотворительности, честности.

Также представителям этого знака в следующем году не стоит проявлять жадность, а иначе удача отвернется от них.

Астрологи считают, что духовный рост поможет Скорпионам улучшить и свое материальное положение. В целом же год обещает быть спокойным и стабильным, однако и большие успехи вряд ли принесет.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют покончить с бравадой и сарказмом, сконцентрироваться и показать себя, как профессионала. Но не забывайте о вежливости — это поможет окружить себя людьми, которые помогут в трудные моменты.

Вторая половина года обещает быть спокойной и довольно прибыльной. В поисках новых идей и вдохновения обратите внимание на коллег и партнеров — они подскажут.

Астрологи советуют забыть об эгоизме, жадности, самовосхвалении, хитрости и интригах — тогда год будет успешным. Причину неудач, которые могут постигнуть Стрельцов, им следует искать первую очередь в себе.

В любовных отношениях также следует отказаться от эгоизма и не требовать от партнера большего, чем он готов дать — всему свое время. Но некоторых Стрельцов может ожидать предложение руки и сердца.

Козерог

Козероги окажутся в эпицентре многих событий, не всегда приятных. Главное в этой ситуации не злоупотреблять своей властью, а больше думать об интересах других.

Также астрологи советуют Козерогам избавиться от дурных привычек. В первой половине года Козерогам, которые находятся в активном поиске, улыбнется судьба и они найдут партнера, отношения с которым могут длиться всю жизнь.

Во второй половине года представителям этого знака стоит сосредоточиться на работе — не ждите в этой сфере значительных успехов, но работать стоит добросовестно и старательно, ведь иначе есть риск потерять все.

Всего в течение года Козерогам стоит прилагать больше усилий, чтобы заслужить уважение окружающих и тогда год будет довольно удачным.

Водолей

Водолеев ждет успех практически во всем. Но до мая придется много работать, хотя это будет приносить удовольствие и прибыль. Главное не забывать вовремя отдыхать.

Астрологи напоминают, что Белая металлическая Крыса не любит не только лень, но и хитрости, поэтому Водолеям также не стоит прибегать к манипулициям. Водолеи получат абсолютный успех, если буть проявлять честность и искренность.

Однако не смотря на то, что год для представителей этого знака будет благоприятным им все равно придется столкнуться с разного рода проблемам и звезды обещают, что решение их будет успешным.

Также Водолеям стоит заняться благотворительностью, но не публично — авторитета на этом заработать не удастся, а вот завистников получить можно. А непубличная благотворительность привлечет удачу, а также может познакомить с деловыми партнерами или привлечь Музу. Это позволит заложить фундамент прибыли на длительное время.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам не пытаться спрятаться от водоворота событий, а также прислушиваться к своему сердцу. Судьба будет благосклонна к тем, кто не будет скрывать свою индивидуальность. Таким Рыбам удастся сполна насладиться всеми прелестями жизни и до мая не особенно зацикливаться на работе.

С мая звезды советуют уделить больше внимания обустройству домашнего очага — это даст возможность пережить бури, которые могут ждать Рыб в последующие годы. В то же время во второй половине года Рыбы станут более трудолюбивыми, сосредоточенными и могут даже получить премию или повышение зарплаты. Хотя у тех, кто уже долгое время работает на одном и том же месте могут возникнуть мысли о смене места работы или даже профессии. Астрологи не советуют слишком спешить с принятием решений о радикальных изменениях в профессиональной деятельности, особенно, если у вас есть идеи, которые можно реализовать на старом месте — наберитесь смелости и предложите их руководству и это может принести неожиданные плоды.

В следующем году Рыб будет окружать много друзей, которые в случае проблем подставят плечо.