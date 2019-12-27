Що приготував українцям Білий металевий Щур: астропрогноз на 2020 рік

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прийдешній 2020-й рік буде вдалим для ведення бізнесу і пошуку нових ділових партнерів. УНН розбирався, що приготував Білий металевий Щур для українців.

“Цей період буде хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових ділових партнерів”, — зазначила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко.

Місяць перебуватиме в Рибах, а у цей період особливо сильними стають такі якості, як душевність, чутливість, сприйнятливість, милосердя, розуміння, співчуття, допомога та підтримка.

Відповідно, за словами астролога, у 2020 році варто займатися благодійністю, творчістю і духовними практиками, вивчати психологію, філософію і навчитися радіти кожному дню.

“Новий 2020 рік ми зустрічаємо в коридорі затемнень, в 7-й місячний день і з положенням Місяця в Рибах. У цей рік слова набувають найвищої сили і значимості — все сказане може втілитися в життя. Тому стежте за своїми думками і словами, а якщо зможете чітко сформулювати завдання — збудуться всі ваші благі побажання”, — додала Осипенко.

Новий рік всі жителі Землі зустрічають в коридорі затемнень. 26 грудня 2019 року (о 7:18 за Києвом) відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, а 10 січня відбудеться напівтіньове місячне затемнення (21:21 по Києву). У зв’язку з цими космічними подіями до змін протягом року повинні бути готові люди, народжені з 23 грудня по 13 січня.

“У 2020 році відбудеться шість затемнень і це більше, ніж зазвичай. Боятися затемнень зовсім не потрібно. Це гарне явище природи і дуже корисне для періодичної духовної роботи над собою”, — зазначила астролог.

За її словами, в період сонячних затемнень можна і потрібно планувати свої справи на найближчі півроку-рік, що дасть гарантію їх повної реалізації.

“Звертайте увагу на точний час сонячних затемнень і в першу годину після точної фази складайте свої довготривалі бізнес-плани”, — порадила Осипенко.

Влітку, в період з 5 червня до 5 липня, очікується новий коридор з трьох затемнень, найбільш значущим і знаковим з яких буде сонячне затемнення 21 червня, в день літнього сонцестояння.

“Потрібно мати на увазі, що будь-який період затемнень досить складний період для психологічного стану людей і, особливо тих, хто чутливий до місячних ритмів. Якщо ви знаєте про це — не провокуйте сварки і конфлікти і будьте добрим помічником для своєї родини і близьких вам людей”, — попередила експерт.

5 червня — напівтіньове місячне затемнення о 22:12 за Києвом. Воно дасть можливість людям, народженим з 3 по 9 червня та з 4 по 11 грудня, внести в своє життя необхідні зміни на краще.

21 червня о 9:41 за Києвом відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, яке, за умови гарної погоди, зможуть спостерігати і жителі України. Затемнення потрапляють в 1-й градус Рака. Люди, народжені з 18 по 24 червня, а також з 20 по 26 вересня, з 19 по 25 грудня і з 18 по 24 березня зможуть протягом року значно змінити своє життя в бажаному для них напрямі.

30 квітня об 11:30 за Києвом відбудеться ще одне напівтіньове місячне затемнення, а 14 грудня о 18:13 за Києвом — повне сонячне затемнення. Значні зміни протягом 2021 року можуть відбутися у людей, що народилися з 12 по 18 грудня.

Власне рік Щура почнеться 25 січня 2020 року.

“Цього року кожній людині випаде шанс поліпшити свої матеріальні і життєві умови. У рік Щура до грошей потрібно ставитися дбайливо і побудувати весь 2020-й за принципом наполегливої праці і економії. Небажано брати кредити, тому що Щур не любить давати в борг, дорожить своїми грошима і не хоче з ними розлучатися”, — зазначила астролог.

За її словами, в цілому для 2020 року характерно накопичення багатств і благополуччя, побудоване на ощадливості.

При цьому вона додала, що весь рік Білого Щура буде сприятливим для реалізації будь-яких проектів по бізнесу.

“Взагалі, в 2020 році на перший план вийдуть гроші і фінанси в цілому і люди будуть спантеличені саме своїм матеріальним благополуччям. Заради фінансової стабільності багато стануть працювати ще старанніше і навіть постараються обзавестися додатковим місцем заробітку”, — додала експерт.

Людей, народжених в різні періоди, в наступному році очікують суттєві зміни в житті, викликані кризою або розкриттям творчого потенціалу.

“Рекомендуємо людям, народженим з 22 квітня по 1 травня, дозволити собі бути нестандартними і прогресивними в своїх рішеннях і справах. Уран допоможе їм звільнитися від обставин, що їх сковували, і зробити необхідні реформи у власному житті. Через свій напружений вплив Уран може більш жорстко підштовхнути до необхідних змін у житті людей, народжених з 22 по 31 січня, з 25 липня по 3 серпня і з 25 жовтня по 3 листопада. Це період важливої реорганізації справ, інтересів і сфери самореалізації”, — зазначила астролог.

За її словами, Уран в своєму гармонійному впливі в цьому році допоможе змінити життя на краще людям, народженим з 21 лютого по 1 березня, з 23 червня по 3 липня, з 25 серпня по 3 вересня і з 24 грудня по 1 січня. Це тривалий значимий період, сприятливий для виявлення і застосування творчого потенціалу і особистих достоїнств.

Нептун дає людині уроки духовності, усвідомлення яких сприяє розкриттю нових духовних і творчих здібностей. У 2020 році Нептун пройде з 18-го по 21-й градус Риб. Люди, народжені з 7 по 10 березня, мають можливість зміцнити свою віру і впоратися зі своїми сумнівами. Пробудження інтуїтивних здібностей, натхнення і розуміння психології людей дасть хороший шанс для успішного ведення справ та відкриття нових підприємств.

Напружений вплив Нептуна, як період ідеалізму, невизначеності і незадоволеності, підштовхне до духовного зростання людей, народжених з 8 по 11 червня, з 10 по 13 вересня і з 9 по 12 грудня.

Гармонійний вплив Нептуна подарує можливості для творчого пошуку, розкриття талантів і здібностей людям, народженим з 7 по 10 січня, з 8 по 11 травня, з 9 по 12 липня і з 9 по 13 листопада.

“Плутон — планета трансформації всього консервативного і віджилого на прогресивне і розвинене, пройде в 2020 році з 23-го у 25-й градус Козерога. З твердістю і силою Плутон розриває те, що більше не приносить користі. Його енергія в цьому році допоможе людям, які народилися з 12 по 15 січня, зруйнувати старі і застиглі форми і дати можливість народженню нового”, — додала експерт.

При цьому вона уточнила, що напружений вплив Плутона може принести зовнішні і внутрішні кризи людям, народженим з 12 по 15 квітня, з 14 по 17 липня і з 15 по 18 жовтня. Вона порадила всім, хто народився в ці періоди, бути готовими прийняти кризу як необхідний етап особистих змін і перетворити своє життя.

Гармонійний вплив Плутона дасть потужні сили для досягнення поставлених цілей людям, народженим з 12 по 15 березня, з 13 по 16 травня, з 15 по 18 вересня і з 14 по 17 листопада.

Гороскоп від УНН для всіх знаків зодіаку

Овен

Для Овнів 2020 рік може стати доволі успішним, якщо представники цього знаку налаштуються на зміни. Варто ретельно підготуватися до року Щура — звільнити простір для нового. Мова йде і про матеріальне — викинути чи віддати непотрібні речі, так і про нематеріальне — провести ревізію стосунків, контактів, пріоритетів.

Протягом року Овни можуть зустріти покровителів, меценатів, просто хороших людей, які охоче допоможуть та підставлять плече.

Астрологи радять Овнам протягом 2020 року приділити увагу зміцненню родинних зв’язків, а також облаштуванню родинного вогнища та плануванню на довготривалий період.

Кризовими можуть стати липень, жовтень та грудень. У ці місяці Овнам варто бути більш обачними під час ухвалення важливих рішень.

Телець

До початку травня Тельцям радять зосередитися на пізнанні нового: нетривалі подорожі, спілкування з людьми, здобуття навичок — все це дозволить краще пізнавати світ та себе.

У травні на перший план вийдуть фінансові питання. Астрологи радять Тельцям обирати ту сферу, в якій вони вже компетентні. І якщо представники цього знаку проявлятимуть наполегливість та не лінуватимуться — на них чекає успіх.

Астрологи також радять Тельцям зважати на свій егоїзм та не вимагати занадто багато від інших саме для себе. Варто бути поміркованими та спокійнішими, не ображатися на тих, хто відмовив чи забув про обіцянку. Тоді відносини з людьми стануть гармонічнішими і зроблене Тельцями добро повернеться до них.

Тельцям не варто у 2020 році захоплюватися екстримом.

Близнюки

Травень має стати переломним моментом для Близнюків — у цей період варто чітко визначитися з пріоритетами на майбутнє, особливо у фінансовому аспекті та розрахуватися з усіма боргами.

Астрологи взагалі радять представникам цього знаку звертати увагу на свої фінанси, пильніше стежити за витратами, але при цьому не забувати балувати себе. Для душевної рівноваги Близнюків важливі приємні дрібничкі, але також важливо не влазити у борги. Астрологи радять не зважати на чужі витрати, прибутки, навіть пробачити тих, хто заборгував Близнюкам, варто зосередитися на своїх фінансах та витратах.

З травня Близнюки почнуть переглядати свої світоглядні принципи, відбудеться формування стрижня, з’явиться більше впевненості у собі та своїх переконаннях. Бунтівні представники цього знаку можуть відкинути багато старих вподобань та переконань.

У другій половині року можливі зміни в особистому житті, навіть сімейні Близнюки можуть захопитися кимось. Але астрологи радять бути обачними, адже навіть незначна інтрижка може призвести до розлучення. А ось самотні Близнюки можуть зустріти свою половинку.

Також небезпека розлучення може чекати на тих Близнюків, які розчинилися у своєму партнері. Астрологи вважають, що 2020 рік допоможе скорегувати представникам цього знаку їхній кармічний шлях — те, що передбачено їм долею на найближчі кілька років буде закладене саме цього року.

Рак

У 2020 році Раки остаточно визначаться зі своїми переконаннями та пріоритетами, відкинувши те, що було їм нав’язане ззовні. Це допоможе представникам цього знаку знайти свій шлях. Зробити це варто до травня. А починаючи з цього місяця слід зайнятися душевним очищенням: відвідувати сакральні місця, молитися, можливо вдатися до інших духовних практик, також варто переглянути відносини, розібратися із застарілими образами. Загалом друга половина року для Раків стане часом успішного самовдосконалення. Також це сприятливий час для початку власної справи. Однак, робити це варто тільки у випадку стовідсоткової готовності до такої самостійності. У багатьох Раків прокинеться інтуїція, яка дозволить не лише знайти вигідних партнерів для ведення бізнесу, а й, навіть, вивести на чисту воду шахраїв.

Астрологи радять Ракам не витрачатися на необдумані дрібнички. Але у випадку, якщо представники цього знаку зодіаку, вирішать здійснити давно замислене і для цього у них не вистачатиме грошей, то можна звернутися до надійного банку та отримати кредит та все ж попередньо прорахувавши усі ризики.

Також на Раків може очікувати несподівана поїздка на відпочинок, особливо наприкінці року, а тому варто завжди мати заощадження для оплати “гарячої” путівки.

Лев

Астрологи радять Левам займатися самовдосконаленням та меценатством, не витрачати накопичені душевні сили на самовихваляння. Левам варто попрацювати над виявленням своїх недоліків та виправити їх, навіть якщо для цього доведеться відкритися оточуючим не з найкращого боку.

Водночас Левам доведеться багато працювати та йти в ногу з прогресом для того, аби бути затребуваним та високооплачуваним спеціалістом.

На любовному фронті можливе повернення до старих партнерів, але ці стосунки навряд чи виявляться тривалими.

Діва

Наступного року Дівам щаститиме на однодумців, людей з якими легко спілкуватися, вести спільний бізнес, обмінюватися досвідом, ідеями. Астрологи радять Дівам звернути увагу на освоєння сучасних технологій, що, у свою чергу, дасть поштовх до перегляду і внутрішніх світоглядних “налаштувань” самих Дів. Таку внутрішню ревізію варто завершити до травня, а з травня почнеться ділова активність, яка закладе фундамент на наступні роки. У першій половині року Дівам варто бути обережними з власними ілюзіями — слід прислухатися не лише до внутрішнього “Я”, а й до близького оточення.

Дівам варто сконцентруватися на діловій сфері, бізнесі, а також спробувати реалізувати себе у творчій площині. Побут варто відсунути на другий план, адже тільки так Діви зможуть максимально віддатися роботі і та віддячить їм успіхами та прибутком. Ймовірно з’являться додаткові джерела доходів. Початок року буде сприятливим для фінансування власних проектів, а ось у березні, липні та листопаді варто утриматися від вкладання власних грошей у розвиток справи, а особливо у бізнес “з нуля”.

Якщо ж раптом у Дівам знадобляться додаткові гроші, то варто звернутися не до банку, а до старих друзів чи ділових партнерів — вони охоче відгукнуться та допоможуть. Так подібна ситуація може виникнути лише на початку весни. Рік загалом обіцяє бути фінансово сприятливим. Влітку Діви, швидше за все, зроблять велике придбання.

Терези

Терезам також варто зосередитися на роботі — підвищити свою професійну кваліфікацію. Це принесе свої плоди: кар’єрне зростання, яке підвищить ваш статус у суспільстві. Важливо пам’ятати про покликання, це дозволить уникнути проблем з роботою у другій половині року. Представникам цього знаку, які працюють на когось, спробувати реалізувати власні ідеї — це може дати успішний результат, який закладе фундамент фінансової стабільності на роки.

Астрологи вважають, що цього року Терези можуть зустріти другу половинку, яка охоче допоможе їм реалізувати усі, навіть найпотаємніші, фантазії. Але сумнівно, що ці стосунки будуть тривати у наступні роки. Одна з причин цього може бути в тому, що більшість свого часу Терези приділятимуть роботі, яка приноситиме прибуток, особливо в середині року.

Ближче до кінця року Терезам варто звернути більше уваги на стосунки з близькими та родичами, а інакше ті можуть віддалитися.

Астрологи не рекомендують представникам цього знаку грати в азартні ігри, лотереї особливо у серпні-вересні.

Скорпіон

Скорпіонам варто більше звертатися до своєї інтуїції, навіть якщо вона підказуватиме не зовсім раціональні рішення. Представники цього знаку, особливо на початку року, можуть вдатися до філософських розмірковувань, пошуку істини — і, навіть, знайти її. Такі пошуки допоможуть відкрити перспективи, які дадуть свої плоди в майбутньому, особливо, якщо Скорпіони не лінуватимуться і проведуть ревізію свого оточення, відсіявши людей, які не приносять їм користі, перш за все, у психологічному та духовному плані.

Астрологи радять Скорпіонам плекати у собі високу духовність та не соромитися прищеплювати і оточуючим схильність до меценатства, благодійності, чесності.

Також представникам цього знаку наступного року не варто проявляти жадібність, а інакше успіх відвернеться від них. Астрологи вважають, що духовне зростання допоможе Скорпіонам покращити і своє матеріальне становище. В цілому ж рік обіцяє бути спокійним та стабільним, однак і великі успіхи навряд чи принесе.

Стрілець

Стрільцям астрологи радять покінчити з бравадою та сарказмом, сконцентруватися та показати себе, як професіонала. Але не забувайте про ввічливість — це допоможе оточити себе людьми, які допоможуть у важкі моменти.

Друга половина року обіцяє бути спокійною та доволі прибутковою. У пошуках нових ідей та натхнення зверніть увагу на колег та партнерів — вони підкажуть.

Астрологи радять забути про егоїзм, жадібність, самовихваляння, хитрощі та інтриги — тоді рік буде успішним. Причину невдач, які можуть спіткати Стрільців, їм варто шукати, у першу чергу, у собі.

В любовних стосунках також варто відмовитися від егоїзму та не вимагати від партнера більшого, ніж він готовий дати — всьому свій час. Але на деяких Стрільців може чекати пропозиція руки та серця.

Козеріг

Козероги опиняться в епіцентрі багатьох подій, не завжди приємних. Головне в цій ситуації не зловживати своєю владою, а більше думати про інтереси інших.

Також астрологи радять Козерогам позбутися поганих звичок. У першій половині року Козерогам, які перебувають в активному пошуку, посміхнеться доля і вони знайдуть партнера, стосунки з яким можуть тривати все життя.

У другій половині року представникам цього знаку варто зосередитися на роботі — не чекайте у цій сфері значних успіхів, але працювати варто сумлінно та старанно, адже інакше є ризик втратити все.

Загалом протягом року Козерогам варто докладати більше зусиль аби заслужити повагу оточуючих і тоді рік буде доволі вдалим.

Водолій

На Водоліїв чекає успіх практично в усьому. Але до травня доведеться багато працювати, хоча це приноситиме задоволення та прибуток. Головне - не забувати вчасно відпочивати.

Астрологи нагадують, що Білий металевий Щур не любить не тільки лінощі, а й хитрощі, тому Водоліям також не варто вдаватися до маніпуліцій. Водолії здобудуть абсолютний успіх, якщо буть проявляти чесність та щирість. Однак попри те, що рік для представників цього знаку буде сприятливим, їм все одно доведеться зіштовхнутися з різного роду проблемами та зірки обіцяють, що вирішення їх буде успішним.

Також Водоліям варто зайнятися благодійністю, але непублічно — авторитету на цьому напрацювати не вдасться, а ось заздрісників здобути можна. А непублічна благодійність привабить вдачу, а також може познайомити з діловими партнерами чи привабити Музу. Це дозволить закласти фундамент прибутків на тривалий час.

Риби

Астрологи радять Рибам не намагатися сховатися від виру подій, а також дослухатися свого серця. Доля буде прихильною до тих, хто не приховуватиме свою індивідуальність. Таким Рибам вдасться сповна насолодитися усіма принадами життя і аж до травня не особливо зациклюватися на роботі.

З травня зірки радять приділити більше уваги облаштуванню домашнього вогнища — це дасть можливість пережити бурі, що можуть чекати на Риб у наступні роки. Водночас у другій половині року Риби стануть більш працьовитими, зосередженими і можуть навіть отримати премію чи підвищення зарплати. Хоча у тих, хто вже тривалий час працює на одному і тому ж місці можуть виникнути думки про зміну місця роботи чи навіть професії. Астрологи не радять надто поспішати з ухваленням рішень про радикальні зміни у професійній діяльності, особливо, якщо у вас є ідеї, які можна реалізувати на старому місці — наберіться сміливості та запропонуйте їх керівництву і це може принести несподівані плоди.

Наступного року Риб оточуватиме багато друзів, які у випадку негараздів підставлять плече.