Еще плюс 350 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 282 630 человек, 4823 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава-около 282630 (+350) человек,
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- танков-4823 (+2) ед,
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- боевых бронированных машин-9126 (+3) ед,
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- артиллерийских систем – 6706 (+1) ед,
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- РСЗО –808 (+0) ед,
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- средства ПВО ‒ 543 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5190 (+0),
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- крылатые ракеты‒ 1530 (+0),
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- корабли / катера-20 (+0) ед,
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- подводные лодки-1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9113 (+2) ед,
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- специальная техника - 959 (+0).
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Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.