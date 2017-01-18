Еще десять бывших заключенных освобождены из Гуантанамо
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман. Однако, президенту США Бараку Обаме не удалось выполнить свое обещание и закрыть тюрьму: в ней остаются еще 45 заключенных, передает УНН со ссылкой на DW.
Американские власти подтвердили освобождение еще десяти заключенных из тюрьмы на военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе. Они были переданы правительству султаната Оман, говорится в сообщении Пентагона, распространенном во вторник, 17 января.
Двое из освобожденных мужчин родом из Афганистана, другие - из Йемена. В связи с нестабильной ситуацией в Йемене Вашингтон не хочет отправлять пленников Гуантанамо в страну, охваченную гражданской войной.
Между тем американская администрация впервые признала, что план президента США Барака Обамы по закрытию тюрьмы в Гуантанамо провалился. Ясно, что Б.Обама не достигнет этой цели, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, возложив вину за это на Конгресс.
Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был созданным после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, по которым не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама был намерен закрыть военную базу еще в 2009 году, сразу после вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором республиканцы, сопротивлялись тому, что бывшие узники останутся на американской земле.
Сейчас в Гуантанамо до сих пор остаются 45 заключенных.
Напомним, четыре бывших заключенных американской спецтюрьмы в Гуантанамо доставлены в Саудовскую Аравию.
Как сообщал УНН, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что до инаугурации избранного президента Дональда Трампа из тюрьмы Гуантанамо планируется перевести еще несколько заключенных.