Еще десять бывших заключенных освобождены из Гуантанамо

КИЕВ. 18 января. УНН. Десять человек, содержавшихся в Гуантанамо, высланы в Оман. Однако, президенту США Бараку Обаме не удалось выполнить свое обещание и закрыть тюрьму: в ней остаются еще 45 заключенных, передает УНН со ссылкой на DW.