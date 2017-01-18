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Ще десятьох колишніх ув’язнених звільнено з Гуантанамо

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Десять чоловік, що містилися в Гуантанамо, вислані в Оман. Проте, дійсному президенту США Бараку Обамі не вдалося виконати свою обіцянку і закрити в’язницю: в ній залишаються ще 45 в’язнів, передає УНН з посиланням на DW.

Американська влада підтвердили звільнення ще десяти ув’язнених з в’язниці на військово-морській базі в Гуантанамо на Кубі. Вони були передані уряду султанату Оман, йдеться в повідомленні Пентагону, поширеному у вівторок, 17 січня.

Двоє зі звільнених чоловіків родом з Афганістану, інші — з Ємену. У зв’язку в нестабільною ситуацією в Ємені Вашингтон не хоче відправляти бранців з Гуантанамо в країну, охоплену громадянською війною.

Тим часом американська адміністрація вперше визнала, що план президента США Барака Обами щодо закриття в’язниці в Гуантанамо провалився. Ясно, що Б.Обама не досягне цієї мети, заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, поклавши провину за це на Конгрес.

Табір для військовополонених в Гуантанамо був створеним після терактів у США 11 вересня 2001 року. Там містяться передбачувані мусульманські терористи, щодо яких не ведуться офіційні кримінальні справи. Барак Обама мав намір закрити військову базу ще в 2009 році, відразу вступу на посаду президента. Звільнення в’язнів затягнулося багато в чому через те, що Конгрес США, більшість в якому були республіканці, чинив опір тому, що колишні в’язні залишаться на американській землі.

Зараз в Гуантанамо досі залишаються 45 ув’язнених.

Нагадаємо, чотири колишніх ув’язнених американської спецв’язниці в Гуантанамо доставлені в Саудівську Аравію.

Як повідомляв УНН, офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що до інавгурації обраного президента Дональда Трампа з в’язниці Гуантанамо планується перевести ще кілька ув’язнених.

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