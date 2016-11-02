СБУ задержала торговца оружием в Николаевской области

Так, 40-летний мужчина в домашних условиях изготавливал револьверы и винтовки по чертежам оружия времен Первой мировой войны. Также он привел в боевое состояние винтовку К-92 "Маузер".

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке продажи винтовки "Маузер" и двух самодельных револьверов с патронами.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанного пистолет системы "Маузер" и большое количество патронов калибра 5,45 и 7,62.

Злоумышленнику планируется объявить о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.