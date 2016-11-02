СБУ затримала торгівця зброєю на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Миколаївщині Служба безпеки України затримала чоловіка, який виготовляв та продавав вогнепальну зброю представникам криміналітету. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, 40-річний чоловік у домашніх умовах виготовляв револьвери та гвинтівки за кресленнями зброї часів Першої світової війни. Також він привів у бойовий стан гвинтівку К-92 “Маузер”.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника під час спроби продажу гвинтівки “Маузер” та двох саморобних револьверів з набоями.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого пістолет системи “Маузер” та велику кількість набоїв калібру 5,45 та 7,62.
Зловмиснику планується оголосити про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.