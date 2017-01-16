СБУ предотвратила отчуждение земель руководством Госгеокадастра Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли отчуждение земель на почти два миллиарда гривен руководством Госгеокадастра Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что чиновники через подставных лиц вывели из государственной собственности более восьмисот земельных участков общей площадью более 1600 гектаров в разных районах Киевской области. По оценкам экспертов, рыночная стоимость земель составляет 1,9 миллиарда гривен.
Во время обысков в помещениях Госгеокадастра, частных нотариусов и офисах землеустроительных организаций сотрудники спецслужбы изъяли документацию и другие доказательства, доказывающие проведение земельных сделок.
По материалам СБ Украины судом наложен арест на восемьсот участков, незаконно отчужденных чиновниками.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.