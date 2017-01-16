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СБУ запобігла відчуженню земель керівництвом Держгеокадастру на Київщині

СБУ запобігла відчуженню земель керівництвом Держгеокадастру на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли відчуженню земель на майже два мільярди гривень керівництвом Держгеокадастру Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ. 

Правоохоронці встановили, що чиновники через підставних осіб вивели з державної власності понад вісімсот земельних ділянок загальною площею більше ніж 1600 гектарів у різних районах Київщини. За оцінками експертів, ринкова вартість земель становить 1,9 мільярда гривень.

Під час обшуків у приміщеннях Держгеокадастру, приватних нотаріусів та офісах землевпорядних організацій співробітники спецслужби вилучили документацію та інші докази, які доводять проведення земельних оборудок.

За матеріалами СБ України судом накладено арешт на вісімсот ділянок, незаконно відчужених посадовцями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

 

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