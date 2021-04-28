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СБУ разоблачила группировку, которая "отмыла" через покупку криптовалют больше 65 млн гривен

СБУ разоблачила группировку, которая "отмыла" через покупку криптовалют больше 65 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют, сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

“Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых — связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок “ДНР/ЛНР”, — указано в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых “Л/ДНР”.

В СБУ также добавили, что: “Конвертация средств проходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы. Сотрудники СБ Украины задокументировали проведения организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы”.

Во время обысков в столице и Харькове правоохранители изъяли: более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.

Дополнение

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.

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