СБУ перекрыла масштабную контрабанду наркотиков в Запорожье

По предварительной версии следствия, организовали наркотрафик пятеро жителей областного центра. “Наркотики они заказывали на специализированных интернет ресурсах у поставщиков из Евросоюза и Восточной Азии. Доставляли запрещенные вещества через международные почтовые сервисы под видом строительных смесей и бытовой химии. Нарколабораторию по синтезу психотропных злоумышленники обустроили в Запорожье в гаражном помещении одного из участников группы. Готовый „товар“ сбывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров”, — говорится в сообщении.

“По оперативной информации, ежемесячно дельцы получали из-за границы почти 300 килограммов психотропных и прекурсоров, в том числе и такую высокотоксичное вещество как альфа-бромвалерофенон”, — добавили правоохранители.

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Отмечается, что одного из участников группировки правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины наряду с почтовым отделением после получения очередного отправления с 30 килограммами психотропных. “Еще двух фигурантов дела, в том числе и организатор, были задержаны в нарколаборатории”, — добавили в СБУ.

“Правоохранители провели 14 одновременных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников. Во время следственных действий изъято 21 килограмм психотропных веществ, оборудования для их синтеза, более полтонны прекурсоров, большое количество банковских карт, черновые записи с данными о наркотрафике и заказчиков, а также компьютерную технику, которая содержит переписку с поставщиками, и почти 150 тыс. долларов США, полученных от незаконной деятельности”, — сообщается в пресс-центре Службы безопасности.

“По предварительным оценкам, стоимость выявленных веществ и оборудования составляет почти 2,5 миллиона гривен по ценам черного рынка”, — сообщили правоохранители

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной деятельности.

Напомним, СБУ ликвидировала канал поставки в Украину кокаина через порт “Южный”.