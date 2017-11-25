СБУ обнародовала аудио переговоров командира ЧВК "Вагнер" с Корнетом и куратором из ФСБ

На одном из аудио - разговор командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина с главой "МВД ЛНР" Игоря Корнета о разоружении "отдельного казачьего батальона Всеселикого войска Донского" и "Тимура" - начальника штаба этого НЗФ от 20 января 2015 года.

На еще двух аудиозаписях приводятся разговоры главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета и офицера ФСБ РФ - куратора "зачисток" вооруженных формирований "ЛНР" Олега Хмурого о разоружении "группы быстрого реагирования Бэтмен" от 13 января 2015 и разговора командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина с офицером ФСБ РФ - куратором "зачисток" вооруженных формирований "ЛНР" Олегом Хмурого о разоружении казачьего вооруженного формирования "Атамана Косогора" от 28 февраля 2015 года.

Напомним, СБУ подтвердила прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.