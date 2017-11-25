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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75691 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64869 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72304 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80018 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117471 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143661 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108805 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

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СБУ обнародовала аудио переговоров командира ЧВК "Вагнер" с Корнетом и куратором из ФСБ

СБУ обнародовала аудио переговоров командира ЧВК "Вагнер" с Корнетом и куратором из ФСБ

Киев  •  УНН

 • 31526 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи переговоров, которые прошли в 2015 году, командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета и, по информации спецслужбы, офицера ФСБ РФ - куратора "зачисток" вооруженных формирований "ЛНР" Олега Хмурого. Аудио разговоров СБУ обнародовала в субботу на официальном канале спецслужбы в YouTube, передает УНН.

На одном из аудио - разговор командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина с главой "МВД ЛНР" Игоря Корнета о разоружении "отдельного казачьего батальона Всеселикого войска Донского" и "Тимура" - начальника штаба этого НЗФ от 20 января 2015 года.

На еще двух аудиозаписях приводятся разговоры главы "МВД ЛНР" Игоря Корнета и офицера ФСБ РФ - куратора "зачисток" вооруженных формирований "ЛНР" Олега Хмурого о разоружении "группы быстрого реагирования Бэтмен" от 13 января 2015 и разговора командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина с офицером ФСБ РФ - куратором "зачисток" вооруженных формирований "ЛНР" Олегом Хмурого о разоружении казачьего вооруженного формирования "Атамана Косогора" от 28 февраля 2015 года.

Напомним, СБУ подтвердила прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

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