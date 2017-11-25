СБУ оприлюднила аудіо переговорів командира ПВК "Вагнер" із Корнетом і куратором з ФСБ

На одному з аудіо - розмова командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна із главою "МВС ЛНР" Ігоря Корнета про роззброєння "окремого козачого батальйону Всеселикого війська Донського" та "Тимура" - начальника штабу цього НЗФ від 20 січня 2015 року.

На ще двох аудіозаписах наводяться розмови глави "МВС ЛНР" Ігоря Корнета та офіцера ФСБ РФ - куратора "зачисток" збройних формувань "ЛНР" Олега Хмурого про роззброєння "групи швидкого реагування Бетмен" від 13 січня 2015 року та розмови командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна із офіцером ФСБ РФ - куратором "зачисток" збройних формувань "ЛНР" Олегом Хмурим про роззброєння козачого збройного формування "Атамана Косогора" від 28 лютого 2015 року.

Нагадаємо, СБУ підтвердила прибуття з РФ на територію тимчасово окупованих районів Луганської області додаткових сил ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.