Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове
Киев • УНН
Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме
Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" во Львове есть проблемы с отображением данных в системах отслеживания общественного транспорта и на электронных табло на остановках, сообщили во вторник во Львовском горсовете, пишет УНН.
Детали
"Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора Киевстар данные систем отслеживания общественного транспорта Львовской общины и электронные табло на остановках работают некорректно", - сообщили в управлении транспорта Львовского горсовета.
При этом в управлении указали, что общественный транспорт работает в обычном режиме.
Напомним
Также из-за сбоя в работе Киевстар сегодня все отключения линий электропередач уличного освещения во Львове проводили в ручном режиме.
Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове
Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.
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