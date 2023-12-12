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Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове

Киев  •  УНН

12 декабря  •  30768 просмотра

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Сбой в работе "Киевстара" вызвал проблемы с системами отслеживания общественного транспорта и электронными табло на остановках Львова, хотя общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме

Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" во Львове есть проблемы с отображением данных в системах отслеживания общественного транспорта и на электронных табло на остановках, сообщили во вторник во Львовском горсовете, пишет УНН.

Детали

"Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора Киевстар данные систем отслеживания общественного транспорта Львовской общины и электронные табло на остановках работают некорректно", - сообщили в управлении транспорта Львовского горсовета.

При этом в управлении указали, что общественный транспорт работает в обычном режиме.

Напомним

Также из-за сбоя в работе Киевстар сегодня все отключения линий электропередач  уличного освещения во Львове проводили в ручном режиме.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Збій у роботі Київстару вплинув на роботу електронних табло на зупинках у Львові
Kyivstar outage affects the operation of electronic displays at bus stops in Lviv
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