Сбой в работе Киевстара повлиял на работу электронных табло на остановках во Львове

Из-за сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" во Львове есть проблемы с отображением данных в системах отслеживания общественного транспорта и на электронных табло на остановках, сообщили во вторник во Львовском горсовете, пишет УНН.

Детали

"Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора Киевстар данные систем отслеживания общественного транспорта Львовской общины и электронные табло на остановках работают некорректно", - сообщили в управлении транспорта Львовского горсовета.

При этом в управлении указали, что общественный транспорт работает в обычном режиме.

Напомним

Также из-за сбоя в работе Киевстар сегодня все отключения линий электропередач уличного освещения во Львове проводили в ручном режиме.