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САП просит взять нардепа Николая Тищенко под стражу с залогом в 19 млн гривен

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Помимо меры пресечения, САП просит возложить на Николая Тищенко еще ряд процессуальных обязанностей. Речь идет о сдаче паспортов и ношении электронного браслета.

САП просит взять нардепа Николая Тищенко под стражу с залогом в 19 млн гривен
Фото: Андрей Ходьков

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с ходатайством об избрании народному депутату Николаю Тищенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой предлагают определить залог в размере 19 млн гривен. Об этом сообщает журналист УНН из зала Высшего антикоррупционного суда.

Детали

Во время судебного заседания сторона САП обратилась в суд с просьбой избрать народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура предлагает определить альтернативную меру пресечения - залог в размере 19 млн гривен.

Кроме меры пресечения, САП просит возложить на Николая Тищенко еще ряд процессуальных обязанностей.

В частности, речь идет об обязанности являться к следствию и в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, а также прокуратура просит обязать его носить электронное средство контроля.

Дополнительно

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Ему сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Алла Киосак

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