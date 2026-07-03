САП просит взять нардепа Николая Тищенко под стражу с залогом в 19 млн гривен

Фото: Андрей Ходьков

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с ходатайством об избрании народному депутату Николаю Тищенко меры пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой предлагают определить залог в размере 19 млн гривен. Об этом сообщает журналист УНН из зала Высшего антикоррупционного суда.

Детали

Во время судебного заседания сторона САП обратилась в суд с просьбой избрать народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время прокуратура предлагает определить альтернативную меру пресечения - залог в размере 19 млн гривен.

Кроме меры пресечения, САП просит возложить на Николая Тищенко еще ряд процессуальных обязанностей.

В частности, речь идет об обязанности являться к следствию и в суд по первому требованию, сдать на хранение заграничные паспорта, а также прокуратура просит обязать его носить электронное средство контроля.

Дополнительно

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении народному депутату в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Действия Тищенко квалифицированы по ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают лишение свободы от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

Высший антикоррупционный суд 3 июля начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Николая Тищенко. Ему сообщили о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.