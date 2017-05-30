САП готова передать представление на снятие неприкосновенности с А.Лозового и Е.Дейдея
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура готова в любой момент передать Генеральной прокуратуре представление на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового и Евгения Дейдея. Об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Мы эти представления (о снятии депутатской неприкосновенности с А.Лозового и Е.Дейдея - ред.) в любое время (готовые передать - ред.), потому что мы с нашей позицией согласны. Доказательств для предоставления согласия ВР мы считаем достаточно", - сказал Н.Холодницкий.
Он уточнил, что САП доработает "стилистические моменты", на которые указала Генпрокуратура.
По его словам, САП непонятно, почему ГПУ отправила на доработку представление о народных депутатов.
Вместе с тем, по мнению Н.Холодницкого, проверяла представление об А.Лозового и Е.Дейдея заместитель Генерального прокурора, на это не уполномочен.
Как сообщал УНН, 23 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового и Евгения Дейдея.