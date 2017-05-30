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САП готова передати подання на зняття недоторканності з А.Лозового і Є.Дейдея

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура готова у будь-який момент передати Генеральній прокуратурі подання на знаття депутатської недоторканності з народних депутатів Андрія Лозового і Євгена Дейдея. Про це журналістам повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

САП готова передати подання на зняття недоторканності з А.Лозового і Є.Дейдея

“Ми ці подання (щодо зняття депутатської недоторканності з А.Лозового і Є.Дейдея — ред.) у будь-який час (готові передати — ред.), бо ми з нашою позицією згодні. Доказів для надання згоди ВР ми вважаємо є достатньо”, — сказав Н.Холодницький.

Він уточнив, що САП доопрацює “стилістичні моменти”, на які вказала Генпрокуратура.

За його словами, САП незрозуміло, чому ГПУ відправила на доопрацювання подання щодо народних депутатів.

Разом з тим, на думку Н.Холодницького, перевіряла подання щодо А.Лозового і Є.Дейдея заступник Генерального прокурора, на це не уповноважена.

Як повідомляв УНН, 23 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повернув на доопрацювання Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Андрія Лозового та Євгена Дейдея.

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