Санаторий "Украина" в оккупированном Крыму "передали" Следкому РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий "Украина" ( "Родина") в Гаспре передается в федеральную собственность - Следственному комитету России, передает УНН.
"Согласиться с предложением главы Республики Крым и Следственного комитета Российской Федерации о принятии в федеральную собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым "Санаторий "Родина", переименование его в федеральное государственное унитарное предприятие "Санаторий "Родина" и об осуществлении Следственным комитетом Российской Федерации функций и полномочий основателя федерального государственного унитарного предприятия "Санаторий "Родина", - цитирует текст распоряжения ТАСС.
Указывается, что задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следкома, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.
Согласно описанию на сайте санатория, объект расположен в поселке Гаспра, недалеко от Ялты. Рядом с оздоровительным комплексом расположены старинные храмы, царские дворцы, другие достопримечательности, в 200 метрах от санатория расположен собственный пляж.
До аннексии Крыма Россией этот санаторий назывался "Украина".
Напомним, Россия на территории оккупированного Крыма "национализировала" более 4000 предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.