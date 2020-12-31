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Санаторий "Украина" в оккупированном Крыму "передали" Следкому РФ

Киев • УНН

 • 44447 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому крымский санаторий "Украина" ( "Родина") в Гаспре передается в федеральную собственность - Следственному комитету России, передает УНН.

Санаторий "Украина" в оккупированном Крыму "передали" Следкому РФ

"Согласиться с предложением главы Республики Крым и Следственного комитета Российской Федерации о принятии в федеральную собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым "Санаторий "Родина", переименование его в федеральное государственное унитарное предприятие "Санаторий "Родина" и об осуществлении Следственным комитетом Российской Федерации функций и полномочий основателя федерального государственного унитарного предприятия "Санаторий "Родина", - цитирует текст распоряжения ТАСС.

Указывается, что задачей учреждения будет санаторно-курортное обеспечение сотрудников, служащих, работников и пенсионеров Следкома, членов их семей, а также родственников погибших сотрудников.

Согласно описанию на сайте санатория, объект расположен в поселке Гаспра, недалеко от Ялты. Рядом с оздоровительным комплексом расположены старинные храмы, царские дворцы, другие достопримечательности, в 200 метрах от санатория расположен собственный пляж.

До аннексии Крыма Россией этот санаторий назывался "Украина".

Напомним, Россия на территории оккупированного Крыма "национализировала" более 4000 предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.

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