Санаторій "Україна" в окупованому Криму "передали" Слідкому РФ

"Погодитися з пропозицією глави Республіки Крим і Слідчого комітету Російської Федерації про прийняття в федеральну власність державного унітарного підприємства Республіки Крим “Санаторій “Родіна”, перейменування його в федеральне державне унітарне підприємство “Санаторій “Родіна” і про здійснення Слідчим комітетом Російської Федерації функцій і повноважень засновника федерального державного унітарного підприємства “Санаторій “Родіна”, — цитує текст розпорядження ТАСС.

Вказується, що завданням установи буде санаторно-курортне забезпечення співробітників, службовців, працівників і пенсіонерів Слідкому, членів їхніх сімей, а також родичів загиблих співробітників.

Відповідно до опису на сайті санаторію, об’єкт розташований у селищі Гаспра, недалеко від Ялти. Поруч з оздоровчим комплексом розташовані старовинні храми, царські палаци, інші пам’ятки, за 200 метрів від санаторію розташований власний пляж.

До анексії Криму Росією цей санаторій називався “Україна”.

Нагадаємо, Росія на території окупованого Криму “націоналізувала” понад 4 тисячі підприємств та установ, що перебували у власності України.