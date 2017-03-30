Samsung официально представили смартфоны Galaxy S8 и S8 +

Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5: 9 и разрешением 2960 × 1440 пикселей.

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S8 получил экран с диагональю 5,8, а S8 + - 6,2 дюйма. Смартфоны оборудованы также основной и фронтальной камерами с разрешением 12 и 8 мегапикселей соответственно. По размеру новый флагман Samsung оказался несколько более основных конкурентов: iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

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Объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта, оперативной - 8 гигабайт. В новых моделях впервые появится голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple - сервисом Siri.

Как известно, из-за скандала с взрывающимися аккумуляторами Galaxy Note 7, компания потеряла около 5300000000 дол. операционной прибыли. В то же время ее конкурент apple's iPhone значительно нарастил продажи.