Samsung официально представили смартфоны Galaxy S8 и S8 +

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108560 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166448 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122117 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119964 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114314 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157480 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Samsung официально представили смартфоны Galaxy S8 и S8 +

Samsung официально представили смартфоны Galaxy S8 и S8 +

Киев  •  УНН

 • 22008 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Компания Samsung официально представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8 +, передает УНН со ссылкой на The Verge.

Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5: 9 и разрешением 2960 × 1440 пикселей.

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S8 получил экран с диагональю 5,8, а S8 + - 6,2 дюйма. Смартфоны оборудованы также основной и фронтальной камерами с разрешением 12 и 8 мегапикселей соответственно. По размеру новый флагман Samsung оказался несколько более основных конкурентов: iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

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Объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта, оперативной - 8 гигабайт. В новых моделях впервые появится голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple - сервисом Siri.

Как известно, из-за скандала с взрывающимися аккумуляторами Galaxy Note 7, компания потеряла около 5300000000 дол. операционной прибыли. В то же время ее конкурент apple's iPhone значительно нарастил продажи.

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