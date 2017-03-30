Samsung офіційно презентували смартфони Galaxy S8 і S8+

Пристрої оснащені дисплеєм з незвичайним співвідношенням сторін 18,5:9 і дозволом 2960×1440 пікселів.

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S8 отримав екран з діагоналлю 5,8, а S8+ — 6,2 дюйма. Смартфони обладнані також основною і фронтальною камерами з роздільною здатністю 12 і 8 мегапікселів відповідно. За розміром новий флагман Samsung виявився дещо більше основних конкурентів: iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

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Об’єм вбудованої пам’яті становить 64 гігабайти, оперативної — 8 гігабайт. У нових моделях вперше з’явиться голосовий асистент Bixby, схожий з аналогічною розробкою Apple — сервісом Siri.

Як відомо, через скандал з вибухаючими акумуляторами Galaxy Note 7, компанія втратила близько 5,3 млрд дол операційного прибутку. В той же час її конкурент apple’s iPhone значно наростив продажі.