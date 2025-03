Саакашвили посоветовал журналисту "потеряться"

Диалог состоялся утром, после столкновениями между сторонниками экс-главы Одесской ОГА и правоохранителями, журналист спросил, как тот себя чувствует.

"Отлично (perfect - англ.)", - сказал Саакашвили.

Однако, когда Фишер спросил, планирует экс-президент Грузии казаться украинской власти, Саакашвили ответил: "потеряйся, пожалуйста!" (Go get lost, please - англ.).

Напомним, 5 декабря в Национальной полиции Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Саакашвили.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Here's Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to "get lost". pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU

- Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 декабря 2017