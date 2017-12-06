Саакашвили посоветовал журналисту "потеряться"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Разыскиваемый в Украине экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии, Михеил Саакашвили в ответ на вопрос журналиста ВВС Джона Фишера посоветовал ему "потеряться", передает УНН со ссылкой на Тwitter журналиста.
Диалог состоялся утром, после столкновениями между сторонниками экс-главы Одесской ОГА и правоохранителями, журналист спросил, как тот себя чувствует.
"Отлично (perfect - англ.)", - сказал Саакашвили.
Однако, когда Фишер спросил, планирует экс-президент Грузии казаться украинской власти, Саакашвили ответил: "потеряйся, пожалуйста!" (Go get lost, please - англ.).
Напомним, 5 декабря в Национальной полиции Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
Here's Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to "get lost". pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU- Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 декабря 2017