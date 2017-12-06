Саакашвілі порадив журналісту "загубитись"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Розшукуваний в Україні екс-голова Одеської ОДА та екс-президент Грузії, Міхеіл Саакашвілі у відповідь на питання журналіста ВВС Джона Фішера порадив йому "загубитися", передає УНН з посиланням на Тwitter журналіста.
Діалог відбувся зранку, після сутичками між прихильниками екс-голови Одеської ОДА та правоохоронцями, журналіст запитав, як той почувається.
"Чудово (perfect - англ.)" , – відповів Саакашвілі.
Проте, коли Фішер запитав, чи планує екс-президент Грузії здаватися українській владі, Саакашвілі відповів: "Загубись, будь ласка!" (Go get lost, please - англ.).
Нагадаємо, 5 грудня до Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.
Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 грудня 2017 р.