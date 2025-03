Саакашвілі порадив журналісту "загубитись"

Діалог відбувся зранку, після сутичками між прихильниками екс-голови Одеської ОДА та правоохоронцями, журналіст запитав, як той почувається.

"Чудово (perfect - англ.)" , – відповів Саакашвілі.

Проте, коли Фішер запитав, чи планує екс-президент Грузії здаватися українській владі, Саакашвілі відповів: "Загубись, будь ласка!" (Go get lost, please - англ.).

Нагадаємо, 5 грудня до Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) 6 грудня 2017 р.